نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. العراقي يتقدم لمصر بالهدف الأول أمام كوت ديفوار (فيديو)

تقدم منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول أمام نظيره كوت ديفوار، في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تقام على ستاد القاهرة.

جاء هدف مصر الأول عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 38 جاء من تسديدة قوية لكريم العراقي بعد تمريرة رمضان صبحي.

ويسعى مصر للفوز على كوت ديفوار من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي تملأ مدرجات ستاد القاهرة، رغم صعود منتخب مصر إلى الأولمبياد بفوزها في نصف النهائي أمام جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على منتخب الأولاد، بينما تأهل الأفيال - الذي ضمن أيضًا الصعود إلى الأولمبياد - إلى لقاء اليوم بعد الفوز على غانا بضربات الجزاء 2/3.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا اليوم، على منتخب غانا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بضربات الجزاء بنتيجة 5/6 ليصعد الأولاد إلى الأولمبياد برفقة كلا من مصر وكوت ديفوار.

الفراعنة أقوى هجوم في البطولة

وظهر الفراعنة حتى لقاء الختام اليوم، كأقوى دفاع في البطولة بعد تسجيل تسعة أهداف خلال أربعة مباريات، واحتل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، صدارة الهدافين برصيد أربعة أهداف، وانفرد لاعبو المنتخب بجوائز الأفضل خلال المباريات الأربع، حيث حصدها مصطفى محمد في مباراتي مالي والكاميرون، ورمضان صبحي في مباراة غانا، وفي لقاء جنوب أفريقيا فاز بها عمار حمدي.