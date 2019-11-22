مصر تبهر العالم مرة أخرى.. حفل ختام أسطوري لأمم أفريقيا تحت 23 عاما (فيديو)

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الجمهور المصري
أحيا المطرب تامر حسني، حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، والمقامة حالياً في مصر، على هامش المباراة النهائية للبطولة بين الفراعنة ومنتخب كوت ديفوار والتي تقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.
كما قاد أحمد عصام، أوركسترا الألعاب النارية، عقب ختام فقرة تامر حسني، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور المصري الذي ملأ مدرجات ستاد القاهرة، وتفاعل مع الحفل الأسطوري، لتبهر مصر العالم مرة أخرى، بعد حفل افتتاح البطولة، ومن قبلها حفلي الافتتاح والختام لبطولة أمم أفريقيا للكبار في الصيف الماضي.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر الجاري.
وتأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز في 4 مباريات متتالية، على كل من مالي والكاميرون وغانا، ثم جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة.
في المقابل نجح منتخب كوت ديفوار في الوصول إلى أولمبياد طوكيو بعد التأهل عن طريق المركز الأول في المجموعة الثانية، ومن ثم التغلب على منتخب غانا في مباراة قبل النهائي.
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