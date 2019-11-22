أحدث الأخبار

أخر الأخبار

15 دقيقة.. تسديدة من بيكهام والأفيال يهددون مرمى الفراعنة

جاريث بيل يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة سوسيداد

عاجل.. إصابة خفيفة لرمضان صبحي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار

تدريبات جري لـ"زيزو" في الزمالك.. وتأهيل محمود حسن بعد الصليبي

مصر تبهر العالم مرة أخرى.. حفل ختام أسطوري لأمم أفريقيا تحت 23 عاما (فيديو)

07:32 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
مصر تبهر العالم مرة أخرى.. حفل ختام أسطوري لأمم أفريقيا تحت 23 عاما (فيديو)

الجمهور المصري

أخبار متعلقة

أحيا المطرب تامر حسني، حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، والمقامة حالياً في مصر، على هامش المباراة النهائية للبطولة بين الفراعنة ومنتخب كوت ديفوار والتي تقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.

كما قاد أحمد عصام، أوركسترا الألعاب النارية، عقب ختام فقرة تامر حسني، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور المصري الذي ملأ مدرجات ستاد القاهرة، وتفاعل مع الحفل الأسطوري، لتبهر مصر العالم مرة أخرى، بعد حفل افتتاح البطولة، ومن قبلها حفلي الافتتاح والختام لبطولة أمم أفريقيا للكبار في الصيف الماضي.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر الجاري.

 

وتأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز في 4 مباريات متتالية، على كل من مالي والكاميرون وغانا، ثم جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة.

في المقابل نجح منتخب كوت ديفوار في الوصول إلى أولمبياد طوكيو بعد التأهل عن طريق المركز الأول في المجموعة الثانية، ومن ثم التغلب على منتخب غانا في مباراة قبل النهائي.

أخبار قد تعجبك

البطولة يا رجالة.. المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار بنهائى أمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • أبها

    أبها

  • 3

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفتح

    الفتح

  • الحزم

    الحزم

  • 2

    :

    3

    04:55 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    1

    06:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • 0

    :

    1

    02:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • الدفاع الحسني الجديدي

    الدفاع الحسني الجديدي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • الرستاق

    الرستاق

  • 0

    :

    1

    02:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السيب

    السيب

  • بهلاء

    بهلاء

  • 0

    :

    1

    02:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النصر

    النصر

  • صحار

    صحار

  • 0

    :

    3

    05:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • ظفار

    ظفار

  • نادي عمان

    نادي عمان

  • 1

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • العروبة

    العروبة

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • ساحل العاج - شباب

    ساحل العاج - شباب

  • جنوب أفريقيا - شباب

    جنوب أفريقيا - شباب

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

  • الصليبيخات

    الصليبيخات

  • 0

    :

    4

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • كاظمة

    كاظمة

  • اليرموك

    اليرموك

  • 1

    :

    6

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • القادسية

    القادسية

  • الجهراء

    الجهراء

  • 2

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الفحيحيل

    الفحيحيل

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الظفراء

    الظفراء

  • الوحدة

    الوحدة

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الوصل

    الوصل

الأكثر قراءة

"كاف" يعلن موعد السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك في قطر

أولمبياد طوكيو 2020 تثير أزمة بين محمد صلاح وليفربول

مدرب جنوب أفريقيا الأولمبي: لهذا السبب لم أغضب من اقتحام المؤتمر الصحفي
شوقي غريب: أمامنا مهمة كبرى.. وأقول للجماهير «تعالوا للملعب لنسعدكم»