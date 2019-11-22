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نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. كوت ديفوار تحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة

09:47 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. كوت ديفوار تحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة

كوت ديفوار

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تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول أمام مضيفه المنتخب المصري الأولمبي، في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تقام على ستاد القاهرة.

جاء هدف كوت ديفوار الأول عن طريق أبو بكر دومبيا في الدقيقة 89 من عرضية واتارا.

وتأهل منتخب الأفيال إلى النهائي بالفوز على منتخب غانا بضربات الجزاء بنتيجة 2/3.، بينما تأهل الفراعنة إلى لقاء اليوم بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها رمضان صبحي "هدف" وعبدالرحمن مجدي "هدفين".

وفاز منتخب جنوب أفريقيا اليوم على نظيره منتخب غانا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بضربات الجزاء بنتيجة 5/6، ليصعد الأولاد إلى الأولمبياد برفقة مصر وكوت ديفوار.

إصابات قوية تضرب منتخب الأفيال

ويعاني منتخب كوت ديفوار من غيابات عديدة بسبب الإصابات، حيث يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب الأفيال بخمسة لاعبين فقط، وذلك بعد غياب الثنائي إدريسا دومبيا وفرانك نيانجبو عن البطولة، وإصابة كريستيان كواميه مهاجم جنوى الإيطالي بقطع في الرباط الصليبي خلال البطولة، واستدعاء نادي تولوز لنجم خط الوسط إبراهيم سانجاري، وتعرض جوناثان سيسيه لإصابة عضلية.

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