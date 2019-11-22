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30 دقيقة.. اعتراض من لاعبي مصر بسبب ركلة جزاء.. والجماهير تحيي شهداء الزمالك (فيديو)

08:32 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
30 دقيقة.. اعتراض من لاعبي مصر بسبب ركلة جزاء.. والجماهير تحيي شهداء الزمالك (فيديو)

منتخب مصر الأولمبي

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مرت 30 دقيقة من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث نجح المنتخبان في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الدقيقة 14 شهدت أول ركلة ركنية للمنتخب المصري على يسار مرمى كوت ديفوار، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبد الرحمن مجدي بتسديدة قوية ارتدت من جسد المدافع وانتهت معها الخطورة.

الدقيقة 17 شهدت هجمة خطيرة للمنتخب المصري بعد تمريرة طولية في عمق منطقة الجزاء باتجاه كريم العراقي المنطلق بشكل سريع والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل رائع خلف المدافعين إلا أنه فشل في تمرير الكرة بشكل متقن لزميله مصطفى محمد، المواجه تماما للمرمى لتصل الكرة بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس تابي إرا إليزير.

الدقيقة 19 هجمة خطيرة للمنتخب المصري بدأت باختراق عن طريق عمار حمدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار من جهة اليسار أتبعه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الحارس ووصلت لمصطفى محمد الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد المدافع كواديو دابيلا، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق، ليطالب لاعبو المنتخب بركلة جزاء ولكن قرر الحكم استمرار المباراة.

    

الدقيقة 20 وجهت الجماهير التحية لشهداء القلعة البيضاء كعادة الجماهير في المباريات الكبيرة.

الدقيقة 21 شهدت ركلة ركنية للمنتخب المصري على يسار مرمى كوت ديفوار، نفذها عبد الرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم المباراة تدخل بشكل سريع واحتسب خطأ عكسياً لصالح كوت ديفوار نتيجة تدخل خطر من المهاجم مصطفي محمد.

الدقيقة 23 شهدت سقوط يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار داخل منطقة جزاء المنتخب المصري وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 26 شهدت محاولة هجومية جديدة للمنتخب المصري عن طريق رمضان صبحي الذي تمكن من اختراق منطقة جزاء كوت ديفوار بمجهود فردي مميز أنهاه بعرضية أرضية باتجاه زميله مصطفى محمد المواجه تماما للمرمى، إلا أن الحارس تابي إرا إليزير تدخل في اللحظة المناسبة تماما وأبعد الكرة قبل أن يتكفل الدفاع بإنهاء الخطورة.

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