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عاجل.. رمضان صبحي يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار (فيديو)

10:24 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. رمضان صبحي يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار (فيديو)

منتخب مصر الأولمبي

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ضاعف منتخب مصر الأولمبي، النتيجة أمام منتخب كوت ديفوار، بالهدف الثاني، في المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وسجل اللاعب رمضان صبحي، هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 114، من عمر اللقاء، ليقترب منتخب مصر من تحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث سدد البديل أحمد ياسر ريان كرة قوية يتصدر لها حارس كوت ديفوار ويتابعها رمضان صبحي معلنًا عن الهدف الثاني للفراعنة وهدف التقدم.

وجاء الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق الظهير الأيمن كريم العراقي، في الدقيقة 38، بعد تسديدة قوية، بعد عرضية أرضية أرسلها رمضان صبحي، وقام عبدالرحمن مجدي، بتفويتها ليخدع دفاع كوت ديفوار، ليسدد "العراقي" الكرة بقوة في الشباك وحيداً بدون أي رقابة، وهو أول أهدافه في البطولة، بينما تعادل منتخب كوت ديفوار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة لتنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي.

جنوب أفريقيا ترافق مصر وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا برفقة مصر وكوت ديفوار، عقب الانتصار على حساب المنتخب الغاني، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليحجز منتخب الأولاد البطاقة الثالثة المؤهلة للأولمبياد عن القارة الأفريقية، بينما احتل منتخب غانا المركز الرابع.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو عقب انتصاره على منتخب جنوب أفريقيا، بثلاثية دون رد في لقاء نصف النهائي، وأحرز الأهداف رمضان صبحي، وعبدالرحمن مجدي "هدفين"، ليضمن الفراعنة بطاقة الصعود برفقة كوت ديفوار، التي تجاوزت منتخب غانا "البلاك ستارز" بركلات الترجيح.

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