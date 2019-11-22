عاجل.. كوت ديفوار تباغت مصر بهدف قاتل والوقت الإضافي يحسم البطل

تعادل المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي تجمع المنتخبين في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي 15 دقيقة لشوطين من أجل تحقيق اللقب.

هدفا المباراة جاءا عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي من الجهة اليسرى، وأبوبكر دومبيا في الدقيقة 89.

وسيطر المنتخب الوطني على الشوط الأول، حيث شهدت الدقائق الأولى تهديدا من قبل أحمد رمضان بيكهام بعد اختراق رائع من منتصف ملعب الأفيال، ليسدد كرة قوية على المرمى.

وفي الدقيقة 19 أول تهديد حقيقي وخطير من قبل الفراعنة، بعد عرضية رائعة من قبل عمار حمدي لتصل لمنطقة الجزاء لمصطفى محمد الذي سدد الكرة بقوة في دفاعات الأفيال، حيث اصطدمت الكرة في دفاعات كوت ديفوار ليطالب لاعبو المنتخب المصري بركلة جزاء إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار المباراة.

وواصل المنتخب المصري الضغط حتى جاءت الدقيقة 37 والتي أعلنت عن هدف كريم العراقي.

وفي الدقيقة 43 تعاطف القائم الأيسر مع المنتخب المصري ومنع هدفا مؤكدا والتعادل لكوت ديفوار.

ومع بداية الشوط الثاني رفض شوقي غريب إجراء أي تعديلات على تشكيل المباراة، وواصل المنتخب المصري الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 53 تحصل المنتخب المصري على ركلة ركنية، لينفذها كريم العراقي لتنجح دفاعات الأفيال في إخراج الكرة والتي شكلت خطورة على كوت ديفوار.

وبعد مرور 10 دقائق وفي الدقيقة 63، تمريرات متقنة من لاعبي الفراعنة، لتصل الكرة إلى عبدالرحمن مجدي الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل لرمضان صبحي الذي لعبها برأسية رائعة.

الدقيقة 74 شهدت هدفا محققا ضائعا من المنتخب المصري بعد اختراق عن طريق عبد الرحمن مجدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار من جهة اليمين أتبعه بتمريرة لزميله كريم العراقي المتمركز على القائم الأيسر للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة اصطدمت بجسد المدافع ومرت بشكل خطير للغاية بجوار القائم.

الدقيقة 77 توقفت المباراة لإصابة أكرم توفيق لاعب المنتخب المصري نتجية اصطدام قوي مع لاعب كوت ديفوار.

وشهدت الدقيقة 81 التبديل الأول للمنتخب المصري بخروج مصطفى محمد ونزول صلاح محسن.

الدقيقة 82 شهدت ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب كوت ديفوار على يسار منطقة جزاء مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.

الدقيقة 84 شهدت توقف المباراة، لإصابة محمد صبحي حارس مرمى المنتخب المصري.

وفي الدقيقة 89 شهدت هدف التعديل لمنتخب كوت ديفوار عن طريق أبوبكر دومبيا.