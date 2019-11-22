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شوط إضافي أول.. التعادل مستمر بين مصر والأفيال (فيديو)

10:11 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
شوط إضافي أول.. التعادل مستمر بين مصر والأفيال (فيديو)

مصر وكوت ديفوار

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انتهى الشوط الأول الإضافي بين المنتخب الوطني وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي تجمع المنتخبين في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هدف المنتخب المصري عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 89 نجح أبوبكر دومبيا البديل في تسجيل هدف التعديل للأفيال.

وشهدت الدقيقة 92 من عمر المباراة كرة خطيرة من الجهة اليمنى وعرضية خطيرة ولكن تألق محمد صبحي حارس مرمى الفراعنة في التصدي للكرة.

الدقيقة 94 شهدت أخطر فرصة على مرمى المنتخب المصري بعدما غالطت الكرة محمد صبحي ليخطأ في تقديرها، لتعود للاعب الأفيال يوسف داو، الذي انفرد بالمرمى ولكن تألق محمد صبحي ليعضد خطأه الذي كان سيكلف الفراعنة هدفا مؤكدا.

    

الدقيقة 97 شهدت تسديدة قوية عن طريق عمار حمدي لاعب المنتخب المصري من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء كوت ديفوار تصدى لها الحارس تابي إرا إليزير، بثبات وأمسك الكرة.

الدقيقة 99 كاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثاني، بعد محاولة هجومية للمنتخب المصري من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق أحمد فتوح وصلت بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس تابي إرا إليزير.

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