شوقي غريب: الآن أستطيع النوم.. البطولة هدية للشعب المصري وأسر الشهداء

أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته بتحقيقه لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب الفراعنة، حيث نجح في قيادة الفراعنة للفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة.

وقال "غريب" في تصريحات عقب المباراة: "مبروك لشعب مصر، لم أشعر نهائيًا ولو 1% أن المباراة ستهرب من منتخبنا، والآن سأستطيع النوم، لم أستطع النوم خلال الفترة الماضية".

وتابع: "هذا التتويج لم يأت من فراغ، كل شيء كان مدروسا، وخوضنا مباريات هامة قبل بدء البطولة".

وأستكمل: "الجماهير كانت لابد وأن تكون سعيدة اليوم، لأنها غادرت الملعب منذ 3 أشهر وهي غاضبة وحزينة بسبب خسارة المنتخب الأول، وأنا أهدي هذه البطولة لأسر الشهداء اللي أنا أعتبر واحدا منهم".

ونجح شوقي غريب، في اقتناص لقب أفريقيا برفقة لاعبي المنتخب المصري، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية، في ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة بالدور الإقصائي ومباراة نهائي البطولة.