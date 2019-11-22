غريب: لست مضطرا لضم لاعبين كبار في الأولمبياد.. ولن نذهب لطوكيو من أجل التمثيل المشرف

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، على أحقية الفراعنة في حصد لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ترشيح البعض للاعبين الكبار من أجل التواجد في قائمة المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: "خليني أقولها بصراحة، لا أحد له الحق في التدخل والحديث في هذا الأمر، الموضوع متعلق بالجهاز الفني فقط، ولا نريد ترشيح لاعبين كبار من أحد، ولو احتاج المنتخب الأولمبي لاعبين سنضم، وفي حال عدم الاحتياج سأضم اللاعبين الحاليين فقط".

وتابع عن تأجيل التغييرات خلال المباراة: "أجلت التبديلات تحسبا للوصول إلى وقت إضافي وهو ما حدث وشعر الجميع بدماء وطاقة جديدة من الثنائي الهجومي صلاح محسن وأحمد ريان".

واستكمل: "هناك توقفين دوليين، نملك وقتا للتشاور مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، لكي يكون هناك متسع من الوقت للتحضير للأولمبياد، وسأحصل على فترة راحة بعيدا عن الكرة ألتقط فيها أنفاسي، ومن بعدها سأقدم برنامجا نستطيع من خلاله تحقيق ميدالية أولمبية، انتهى عصر التمثيل المشرف، ونسعى لإسعاد الجمهور المصري عبر هذا الجيل".

وتطرق "غريب" إلى الحديث السابق للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد على ثقته في المدرب المصري ولابد من الاعتماد عليه قائلًا: "أهدي الرئيس السيسي، الفوز، لأنه كان مقتنعا ولديه ثقة كبيرة بالمدرب المصري، أشكره على هذه الثقة الكبيرة التي منحها للمدرب المصري، وأهدي الفوز لوزير الرياضة وعمرو الجنايني وكذلك هاني أبوريدة".

المنتخب المصري يفوز على كوت ديفوار ويحقق اللقب

ونجح المنتخب المصري في تحقيق لقب البطولة على حساب المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت عصيبة ومثيرة بين المنتخبين، حيث نجح رمضان صبحي في إنهائها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.