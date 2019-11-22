أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب الأفيال: عشنا أجمل أسبوعين في مصر.. وحققنا هدف التأهل للأولمبياد

عقدة مستمرة منذ 28 عاما.. الفراعنة تخصص ترويض أفيال في النهائيات

رقم استثنائي.. مصر تحصد جميع جوائز أمم أفريقيا تحت 23 عاما

دورتموند يحول تأخره أمام بادربورن لتعادل مثير (فيديو)

غريب: لست مضطرا لضم لاعبين كبار في الأولمبياد.. ولن نذهب لطوكيو من أجل التمثيل المشرف

11:47 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
غريب: لست مضطرا لضم لاعبين كبار في الأولمبياد.. ولن نذهب لطوكيو من أجل التمثيل المشرف

شوقي غريب

أخبار متعلقة

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، على أحقية الفراعنة في حصد لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ترشيح البعض للاعبين الكبار من أجل التواجد في قائمة المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: "خليني أقولها بصراحة، لا أحد له الحق في التدخل والحديث في هذا الأمر، الموضوع متعلق بالجهاز الفني فقط، ولا نريد ترشيح لاعبين كبار من أحد، ولو احتاج المنتخب الأولمبي لاعبين سنضم، وفي حال عدم الاحتياج سأضم اللاعبين الحاليين فقط".

وتابع عن تأجيل التغييرات خلال المباراة: "أجلت التبديلات تحسبا للوصول إلى وقت إضافي وهو ما حدث وشعر الجميع بدماء وطاقة جديدة من الثنائي الهجومي صلاح محسن وأحمد ريان".

واستكمل: "هناك توقفين دوليين، نملك وقتا للتشاور مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، لكي يكون هناك متسع من الوقت للتحضير للأولمبياد، وسأحصل على فترة راحة بعيدا عن الكرة ألتقط فيها أنفاسي، ومن بعدها سأقدم برنامجا نستطيع من خلاله تحقيق ميدالية أولمبية، انتهى عصر التمثيل المشرف، ونسعى لإسعاد الجمهور المصري عبر هذا الجيل".

وتطرق "غريب" إلى الحديث السابق للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد على ثقته في المدرب المصري ولابد من الاعتماد عليه قائلًا: "أهدي الرئيس السيسي، الفوز، لأنه كان مقتنعا ولديه ثقة كبيرة  بالمدرب المصري، أشكره على هذه الثقة الكبيرة التي منحها للمدرب المصري، وأهدي الفوز لوزير الرياضة وعمرو الجنايني وكذلك هاني أبوريدة".

المنتخب المصري يفوز على كوت ديفوار ويحقق اللقب

ونجح المنتخب المصري في تحقيق لقب البطولة على حساب المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت عصيبة ومثيرة بين المنتخبين، حيث نجح رمضان صبحي في إنهائها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

أخبار قد تعجبك

البطولة يا رجالة.. المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار بنهائى أمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • واتفورد

    واتفورد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • بورنموث

    بورنموث

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • آرسنال

    آرسنال

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • ضمك

    ضمك

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 0

    :

    0

    06:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • أتلانتا

    أتلانتا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • أسوان

    أسوان

  • النهضة

    النهضة

  • 0

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • مرباط

    مرباط

  • 0

    :

    0

    04:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • السويق

    السويق

  • 0

    :

    0

    06:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحم

    صحم

  • الأهلي المنامة

    الأهلي المنامة

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • البسيتين

    البسيتين

  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • النجمة

    النجمة

  • الحد

    الحد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • التضامن

    التضامن

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • السالمية

    السالمية

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • العربي

    العربي

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • بني ياس

    بني ياس

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • حتا

    حتا

  • الشارقة

    الشارقة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • فلامنجو

    فلامنجو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    كوبا ليبرتادوريس
  • ريفير بلات

    ريفير بلات

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كان تحت 23 عاما

أولمبياد طوكيو 2020 تثير أزمة بين محمد صلاح وليفربول

"كاف" يعلن موعد السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك في قطر
شوقي غريب: أمامنا مهمة كبرى.. وأقول للجماهير «تعالوا للملعب لنسعدكم»