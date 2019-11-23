على رأسهم رمضان صبحي.. 5 مصريين يزينون التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، بعد انتهاء البطولة مساء أمس.

وتمكن المنتخب المصري الأولمبي من تحقيق انتصارا ثمينا على نظيره ساحل العاج، بهدفين مقابل هدف، في الدور النهائي من البطولة، ليُتوج بكأس بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ونشر "كاف" التشكيل المثالي للبطولة، الذي ضم 5 لاعبين من منتخب مصر، هم: الحارس محمد صبحي، وأحمد رمضان بيكهام، وعمار حمدي، ومصطفى محمد، ورمضان صبحي، فضلا عن وجود 4 لاعبين من منتخب ساحل العاج، ولاعب من منتخب غانا، ولاعب من منتخب جنوب أفريقيا، كما جاء شوقي غريب كأفضل مدير فني في البطولة.

تعرف على التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

جاء التشكيل المثالي لـ"كاف" كالتالي:-

وكسر منتخبنا الوطني عقدة "صاحب الأرض" التي لازمت الفريق المستضيف خلال آخر بطولتين، حيث لم يتمكن أي فريق استضاف البطولة في آخر نسختين من الفوز بها.