الاتحاد الأفريقي يحدد تاريخ نهائي دوري الأبطال.. ومواعيد جديدة للبطولة

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجراء تعديلات على مواعيد دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الجارية والتي يشارك فيها فريقي الأهلي والزمالك.

وجاءت جميع المواعيد الجديدة لدور المجموعات، على النحو التالي:

- الجولة الرابعة "10 و11 يناير".

- الجولة الخامسة "24 و25 يناير".

- الجولة السادسة "31 يناير و1 فبراير".

- ذهاب دور الثمانية "28 و29 فبراير".

- إياب دور الثمانية "6 و7 مارس".

- ذهاب نصف النهائي "1 و2 مايو".

- إياب نصف النهائي "8 و9 مايو".

فيما قرر الاتحاد الأفريقي اختيار يوم 29 مايو المقبل، موعدا لنهائي دوري الأبطال، بعدما كان من المقرر أن يقام النهائي قبل هذا الموعد بـ4 أيام فقط.

الترجي آخر من توج بدوري أبطال أفريقيا

وكان فريق الترجي التونسي نجح في حصد البطولة العام الماضي بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي، ليواجه الزمالك في السوبر الأفريقي والذي سيقام يوم 14 من شهر فبراير من عام 2020 بالدوحة.

وكان آخر فريق مصري حصد لقب دوري أبطال أفريقيا هو النادي الأهلي والذي نجح في تحقيق اللقب عام 2013 أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وتأهل الأهلي حينها لكأس العالم للأندية.