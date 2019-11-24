اتحاد الكرة يدرس مضاعفة مكافآت أبطال المنتخب الأوليمبي

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، من أجل دراسة مضاعفة مكافآت لاعبى والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بعد الإنجاز الكبير الذى حققه هذا المنتخب بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، مع مناقشة تنظيم برنامج إعداد قوى قبل خوض المنتخب لمنافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو من العام المقبل، حتى يواصل الفراعنة الظهور بشكل مميز ومحاولة تجهيز هذا الجيل لحصد ميدالية خلال مشاركته المرتقبة بالحدث العالمى الكبير.

من جانبه، أكد أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس لن يبخل على هذا المنتخب بأى شىء سواء من ناحية المكافآت أو برنامج الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، نظراً لأن هذا الجيل يمتلك ميزة كبيرة أثبتها خلال مشوار بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً وهى التضحية والانتماء للوطن، حتى إن اللاعبين المصابين رفضوا مغادرة معسكر المنتخب رغم تأكد غيابهم عن المباريات، وفضلوا الاستمرار لتحفيز زملائهم للتأهل للأولمبياد وحصد اللقب، وغلّبوا المصلحة العامة على مصلحتهم الشخصية وكان يمكنهم العودة إلى صفوف أنديتهم وأداء البرنامج التأهيلى تمهيداً للمشاركة بمباريات الدورى، مشيراً إلى أن اللاعب الذى يفضل مصلحة المنتخب على مصلحته الشخصية يستحق كل الدعم.

وكشف عضو الجبلاية عن تنظيم احتفالية كبيرة لتكريم اللاعبين وأسرهم، إلا أنه يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وأندية الدورى الممتاز حول موعد الاحتفال، نظراً لارتباط الأندية بمباريات الدورى ومواجهات أفريقية خلال المرحلة المقبلة، وفى الوقت ذاته يرغب اتحاد الكرة فى تنظيم احتفالية تليق بالمجهود الذى بذله هذا الجيل من اللاعبين، ومن ثم لا بد من التنسيق لها بشكل جيد، موضحاً حرص اتحاد الكرة على الاتفاق مع منتخبات عالمية لمواجهة المنتخب الأولمبى ودياً قبل الأولمبياد.

فى السياق نفسه، سادت أجواء من الفرحة والسعادة فى اليوم الأخير للمنتخب الأولمبى بفندق الإقامة، حيث استقبل نزلاء الفندق اللاعبين بعد وصولهم عقب الفوز على كوت ديفوار بالمباراة النهائية وحصد اللقب الأفريقى بالهتافات، وتبادل اللاعبون التحية معهم وترديد الأغانى الوطنية، وبعدها اجتمع الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب مع اللاعبين ووجه لهم الشكر على المجهود الكبير المبذول طوال فترة البطولة، مشدداً على أن أفضل تتويج لجهدهم مشهد استاد القاهرة بالمباراة النهائية وامتلاء المدرجات عن آخرها وهو ما يدل على تقدير الشعب المصرى لجهدهم طوال الفترة السابقة.

شوقى غريب يطمئن اللاعبين: ستسافرون إلى طوكيو بشرط استمرار تألقكم حتى الأولمبياد

وأبدى اللاعبون تخوفهم خلال تلك الجلسة من استبعاد عناصر منهم خلال المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 لحساب الثلاثى فوق السن الذين تسمح اللوائح بانضمامهم، إلا أن شوقى غريب أكد للاعبين أنه لم يحسم موقفه فى هذا الشأن وأن الأولوية للاعبين المشاركين فى إنجاز التأهل للأولمبياد وحصد البطولة الأفريقية، بشرط الحفاظ على ثبات مستواهم مع أنديتهم خلال المرحلة المقبلة واستمرار التدريب بكل قوة، خاصة أن المنافسة فى الأولمبياد ستكون صعبة للغاية، وستشهد مواجهات مع منتخبات عالمية، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والاستمرار بنفس الروح القتالية التى ظهر بها اللاعبون خلال منافسات أمم أفريقيا الأخيرة.

وشدد «غريب»، فى حديثه مع اللاعبين، على أن هذا الجيل نجح فى إعادة الجماهير للملاعب بأعداد كبيرة، بفضل حماسه وروحه القتالية وتحويل تأخره أو تعادله فى النتيجة أكثر من مرة إلى انتصار، وهو ما يحملهم مزيداً من المسئولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أنظار الجماهير أصبحت موجهة لهذا الجيل وتنتظر استمرار تألقهم مع أنديتهم حتى موعد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.