الزمالك يجهز مصطفى محمد لـ«مازيمبى».. ويغرى أسامة جلال

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ميتشو المدير الفنى للزمالك
يختتم اليوم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة إنبى غداً الاثنين فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز على استاد السلام حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب المران مباشرة فى أحد الفنادق القريبة من الملعب وذلك لزيادة التركيز لدى اللاعبين.
وعلى جانب آخر، يفكر «ميتشو» المدير الفنى للفريق الأبيض فى إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق، خلال مواجهة إنبى نظراً لحالة الإجهاد التى يعانى منها بعد المشاركة فى خمس مباريات مع المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية وحصوله على لقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف فى ظل حاجة الفريق لجهوده خلال مواجهة مازيمبى فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى.
ويدرس الجهاز الفنى الاحتفال بلاعبى المنتخب الأولمبى مصطفى محمد ومحمد عبدالسلام ومحمد صبحى وإمام عاشور؛ تقديراً للمجهود الذى بذلوه خلال البطولة وساعدوا به المنتخب الأولمبى المصرى للفوز باللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ومن جهة أخرى، يسعى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لخطف أسامة جلال، مدافع فريق إنبى الذى ظهر بشكل مميز خلال بطولة أفريقيا وشارك بصورة أساسية فى البطولة، ورغم دخول مسئولى الأهلى فى الصفقة ومحاولة ضم اللاعب، فإن إدارة الزمالك كثفت من المفاوضات مؤخراً تحسباً لرحيل محمود علاء فى أى وقت والذى تلقى بعض العروض الخليجية ولديه رغبة فى الاحتراف وأكد مصدر أن أمير مرتضى قدم إغراءات للاعب من أجل الحصول على موافقته للعب للزمالك خلال الفترة المقبلة وأبرزها عقد بمبلغ مالى كبير.
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