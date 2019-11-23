شوقي غريب: كان عندي ثقة في ربنا.. ومفيش مشكلة واحدة حصلت مع الأندية

أحدث الأخبار
شوقي غريب
أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته الغامرة، بتتويج الفريق ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.
وحل "غريب"، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حيث استقبله الأخير بالأحضان، معبرًا عن فخره الشديد به.
وقال "غريب": "كانت عندي ثقة في ربنا، كنا بنشتغل وبنعمل حاجة تكون منظمة"، موضحًا، أنه درب المنتخب لمدة سنة و8 أشهر، لعب خلالهم 19 مباراة دولية استعدادًا للبطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب الأولمبي أمس، والتي أهلته إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، الصيف المقبل.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "كان عندي أمل كبير إننا في نهاية المشوار هنحقق الهدف المطلوب، سلمت البرنامج لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، متغيرش فيه كلمة من أول مباراتي السعودية"، مشددًا على أنه لم تحدث أي مشكلة بينه وبين الأندية المصرية.
وأكد غريب، أن العمل كان منظمًا، حيث حرص على اختيار مدارس كروية مختلفة، استعدادًا للأوليمباد: "اشتغلنا بـ30 لاعبا، ولعبنا ضد هولندا أمريكا وروسيا والجزائر وتونس، والإمارات والسعودية وأوزباكستان، دون أن يتكلف الاتحاد أو الدولة المصرية أي جنيه".
اوراوا ريد دياموندز
0
:
0
12:00 PMدوري أبطال آسيا
الهلال
شيفيلد يونايتد
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
بوردو
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
سانت إتيان
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
تولوز
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
أوجسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
هوفنهايم
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
ماينز 05
إسبانيول
0
:
0
01:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
أوساسونا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
إيبار
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ريال بلد الوليد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
الاتفاق
0
:
0
04:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتحاد
الوحدة
0
:
0
05:20 PMالدوري السعودى الممتاز
النصر
نادي المحرق الرياضى
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري
بولونيا
0
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
هيلاس فيرونا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
روما
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
ساسولو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
سامبدوريا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
ليتشي
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
جرونينجين
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
فالفايك
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
في في في فينلو
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
سبارتا روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
قيصري سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
ألانياسبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
قاسم باشا
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
جينتشلاربيرليجي
ملطية سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
سايبا
0
:
0
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
ذوب آهن اصفهان
0
:
0
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
اتحاد بن قردان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النجم الرياضي الساحلي
النادي البنزرتي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
شبيبة القيروان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الفتح الرباطي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادى النهضة خميس زمامرة
المنامة
0
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
الرفاع
0
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
تعليقات الفيسبوك