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شوقي غريب: كان عندي ثقة في ربنا.. ومفيش مشكلة واحدة حصلت مع الأندية

11:36 م | السبت 23 نوفمبر 2019
كتب: شريف سليمان
شوقي غريب: كان عندي ثقة في ربنا.. ومفيش مشكلة واحدة حصلت مع الأندية

شوقي غريب

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أعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادته الغامرة، بتتويج الفريق ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وحل "غريب"، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حيث استقبله الأخير بالأحضان، معبرًا عن فخره الشديد به. 

وقال "غريب": "كانت عندي ثقة في ربنا، كنا بنشتغل وبنعمل حاجة تكون منظمة"، موضحًا، أنه درب المنتخب لمدة سنة و8 أشهر، لعب خلالهم 19 مباراة دولية استعدادًا للبطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب الأولمبي أمس، والتي أهلته إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، الصيف المقبل.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "كان عندي أمل كبير إننا في نهاية المشوار هنحقق الهدف المطلوب، سلمت البرنامج لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، متغيرش فيه كلمة من أول مباراتي السعودية"، مشددًا على أنه لم تحدث أي مشكلة بينه وبين الأندية المصرية. 

وأكد غريب، أن العمل كان منظمًا، حيث حرص على اختيار مدارس كروية مختلفة، استعدادًا للأوليمباد: "اشتغلنا بـ30 لاعبا، ولعبنا ضد هولندا أمريكا وروسيا والجزائر وتونس، والإمارات والسعودية وأوزباكستان، دون أن يتكلف الاتحاد أو الدولة المصرية أي جنيه".

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