شوقي غريب: تعلمت على يد علماء نفس.. وانتشلت رمضان صبحي من الإحباط

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن نجاحه لم يكن وليد الصدفة، ولكنه تعلم على يد أساتذة كبار سواء بدراسته في ألمانيا أو على يد علماء النفس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "اتعلمت على يد علماء النفس إزاي أعمل فريق قوي".

وتابع: "واجهت مشكلة إن رمضان صبحي مستبعد من المنتخب الأول من مارس 2018، وقعدت مع رمضان وكان معايا وكيله واتكلمنا عن مستقبل رمضان وهو مش في المنتخب الأول، ومكنش بيشارك بصفة أساسية وقلتله إحنا قدامنا سنة وتيجي نتراهن على مستقبل جديد، وكان محبط وقتها جدا".

واستطرد: "واتعرض رمضان لضغوط شديدة رغم إنه مثل مصر في كأس العالم 2018، ولعب في بطولة أفريقيا وطلع التاني، وتخيل إنه يلاقي نفسه خارج المنتخب وبيتحمل جزء كبير من اللي حصل، وعمره لم يتجاوز 19 سنة، وكان سببا رئيسيا في وصول مصر للبطولتين".