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شوقي غريب: رغبة محمد صلاح تحسم مصير مشاركته بالأولمبياد.. وشرف لنا انضمامه

04:37 ص | الأحد 24 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
شوقي غريب: رغبة محمد صلاح تحسم مصير مشاركته بالأولمبياد.. وشرف لنا انضمامه

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي

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تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي، عن ملف الثلاثي فوق السن الذي يعتزم استدعائهم في أولمبياد طوكيو 2020، واحتمالية أن يكون محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي واحدًا منهم.

وقال شوقي غريب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إن محمد صلاح لاعب صاحب قيمة وقامة كبيرة، وجميع المصريين يفتخرون بما يقدمه في الملاعب الأوروبية.

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو حاليًا يمكن وضعه ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم، وجوده باسمه الكبير ومكانته العالية يعطي قوة كبيرة للمنتخب ودعاية أيضًا، هو فخر العرب ولنا الشرف أن يتواجد معنا".

وتابع غريب: "لكن الأهم في الموضوع هو الرغبة، يجب أن يكون صلاح راغبًا في المشاركة معنا، سأكون صريحًا مع الناس، إذا صرح محمد صلاح بأنه يرغب في المشاركة بأولمبياد طوكيو، مع القائمة الموجودة من اللاعبين حاليًا، بشكلها وإمكانياتها الحالية، فسيكون مرحبًا به بالطبع".

وأردف: "خاصة أنه سيكون من حقي أن اصطحب 22 لاعبًا إلى طوكيو، البطولات الكبيرة مثل الأولمبياد تعطي للمنتخبات حق ضم 4 لاعبين فوق قائمة الـ18، ودعني أقول إن زمن التمثيل المشرف انتهى، نبحث عن ميدالية في الأولمبياد المقبلة".

شوقي غريب: علاقتي طيبة بكلوب

وكشف شوقي غريب عن وجود علاقة طيبة تجمعه بالألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلًا: "هناك علاقة طيبة للغاية تجمعني بكلوب، وعندما كان مدربًا لماينز في 2008، سافرت له خصيصًا حتى اتفق معه حول انضمام اللاعب محمد زيدان إلى معسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية، وبالفعل حصلت منه على موافقة لضم زيدان قبل الموعد بـ10 أيام".

وواصل حديثه عن كلوب: "دعاني لكافة التدريبات التي خاضها الفريق فترة تواجدي بألمانيا، وسمح لي بأن أتواجد في حافلة اللاعبين بهامبورج ولم يسمح لأحد من قبلي، لذا فالعلاقة جيدة ولا توجد مشاكل".

وكان كلوب قد خرج بتصريحات أول أمس الجمعة عقب فيها على احتمالية استدعاء صلاح لخوض أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب المصري قال فيها: "من قال إنهم سيستدعونه إلى القائمة؟، هل قال مدربهم إنه سيقوم بضمه؟، وهل نعرف إذا كنا سنقوم بالموافقة على انضمامه؟، لا أعلم ذلك حتى الآن".

واختتم غريب حديثه عن ملف الثلاثي فوق السن قائلًا: "الحديث في هذا الموضوع سابق لآوانه، لن أفكر فيه قبل يونيه 2020، ولا نعرف ما قد يحدث حتى تلك الفترة".

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