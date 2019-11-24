أكرم توفيق: لن أعود لدور الموظف في الأهلي.. المشاركة أساسيا أو الرحيل

أحدث الأخبار
أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي
أكد أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي، ولاعب الأهلي المعار لصفوف الجونة، أنه لن يعود لصفوف النادي الأحمر مرة أخرى، إلا إذا كان سيشارك بشكل أساسي، مشددا على أنه يرفض العودة للقيام بدور الموظف والتواجد على مقاعد البدلاء طوال الوقت.
وأضاف أكرم توفيق في تصريحات تليفزيونية: "الأفضل بالنسبة لي الرحيل عن الفريق والاستمرار بصفوف الجونة واللعب بشكل أساسي، عن العودة للأهلي والتواجد على مقاعد البدلاء، لأن المشاركة بشكل أساسي تساعد على تطور المستوى من الناحية الفنية والبدنية".
وأضاف اللاعب: "الأهلي بيتي الأساسي، وكل ما أطلبه هو الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي بعد انتهاء إعارتي لصفوف الجونة".
وتألق أكرم توفيق في اللعب كارتكاز وحيد في مباريات المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر مؤخرا، وشارك بالمباريات الخمس بشكل أساسي أمام مالي وغانا والكاميرون وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار.
واستطاع المنتخب الأولمبي الحصول على تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، قبل الفوز على كوت ديفوار بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي، ليحصد الفراعنة لقب البطولة الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة.
يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لم يحسم حتى الآن موقف الثلاثي الكبار المقرر مشاركته مع المنتخب في الأولمبياد وفقا لما تسمح به اللوائح.
شيفيلد يونايتد
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
بوردو
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
سانت إتيان
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
تولوز
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
أوجسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
هوفنهايم
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
ماينز 05
أوساسونا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
إيبار
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ريال بلد الوليد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
الاتفاق
0
:
0
04:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتحاد
الوحدة
0
:
0
05:20 PMالدوري السعودى الممتاز
النصر
نادي المحرق الرياضى
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري
بولونيا
0
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
هيلاس فيرونا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
روما
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
ساسولو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
سامبدوريا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
ليتشي
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
جرونينجين
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
فالفايك
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
في في في فينلو
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
سبارتا روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
ألانياسبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
قاسم باشا
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
جينتشلاربيرليجي
ملطية سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
سايبا
0
:
0
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
ذوب آهن اصفهان
0
:
0
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
اتحاد بن قردان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النجم الرياضي الساحلي
النادي البنزرتي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
شبيبة القيروان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الفتح الرباطي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادى النهضة خميس زمامرة
اوراوا ريد دياموندز
0
:
0
12:00 PMدوري أبطال آسيا
الهلال
إسبانيول
0
:
1
01:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
قيصري سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
تعليقات الفيسبوك