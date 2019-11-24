أكرم توفيق: لن أعود لدور الموظف في الأهلي.. المشاركة أساسيا أو الرحيل

أكد أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي، ولاعب الأهلي المعار لصفوف الجونة، أنه لن يعود لصفوف النادي الأحمر مرة أخرى، إلا إذا كان سيشارك بشكل أساسي، مشددا على أنه يرفض العودة للقيام بدور الموظف والتواجد على مقاعد البدلاء طوال الوقت.

وأضاف أكرم توفيق في تصريحات تليفزيونية: "الأفضل بالنسبة لي الرحيل عن الفريق والاستمرار بصفوف الجونة واللعب بشكل أساسي، عن العودة للأهلي والتواجد على مقاعد البدلاء، لأن المشاركة بشكل أساسي تساعد على تطور المستوى من الناحية الفنية والبدنية".

وأضاف اللاعب: "الأهلي بيتي الأساسي، وكل ما أطلبه هو الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي بعد انتهاء إعارتي لصفوف الجونة".

وتألق أكرم توفيق في اللعب كارتكاز وحيد في مباريات المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر مؤخرا، وشارك بالمباريات الخمس بشكل أساسي أمام مالي وغانا والكاميرون وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

واستطاع المنتخب الأولمبي الحصول على تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي "هدفين"، قبل الفوز على كوت ديفوار بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي، ليحصد الفراعنة لقب البطولة الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لم يحسم حتى الآن موقف الثلاثي الكبار المقرر مشاركته مع المنتخب في الأولمبياد وفقا لما تسمح به اللوائح.