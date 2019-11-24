أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صورة.. قرعة موجهة لكأس مصر لتجنب صدام الأهلي والزمالك

قائمة الأهلي للقاء الجونة.. فايلر يستبعد 3 لاعبين فنيا وراحة لنجمي الأولمبي

ربيع فرح أفضل حكم بمراكز الشباب بالدقهلية

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا

عاجل.. صلاح وتريزيجيه ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

12:54 م | الأحد 24 نوفمبر 2019
كتب: نانسي علي
عاجل.. صلاح وتريزيجيه ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

صلاح وتريزيجيه لاعبا المنتخب الوطني

أخبار متعلقة

دخل الثنائي الدولي محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه قائمة المرشحين على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" منذ قليل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة المرشحين على اللقب، وتواجد ايضا في القائمة كلا من السنغالي ساديو ماني، زميل الفرعون المصري في ليفربول، ورياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والجابوني بيير أوباميانج.

وتواجد أيضا التونسي فرجاني ساسي، نجم خط الوسط في نادي الزمالك، ضمن القائمة، التي ضمت أيضا مواطنه طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن اختيار الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز "الأفضل" في أفريقيا 2019، يناير المقبل، على هامش اجتماعات جمعيته العمومية.

 

أخبار قد تعجبك

مصر تكرم أولادها.. اتحاد الكرة يدرس مضاعفة مكافآت الأبطال

استطلاع رأى

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مارسيليا

    مارسيليا

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • إيبار

    إيبار

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • النصر

    النصر

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • بولونيا

    بولونيا

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بارما

    بارما

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • ساسولو

    ساسولو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أودينيزي

    أودينيزي

  • ليتشي

    ليتشي

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • كالياري

    كالياري

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 0

    :

    0

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 0

    :

    0

    12:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال

    الهلال

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

الأكثر قراءة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كان تحت 23 عاما

الأهلى يتجه لاستبعاد «صبحى» من مواجهة الجونة.. و«حمدى» مطلوب محلياً وعربياً

رسميا.. انتهاء عقد شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي
الزمالك يجهز مصطفى محمد لـ«مازيمبى».. ويغرى أسامة جلال