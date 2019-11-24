عاجل.. صلاح وتريزيجيه ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

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صلاح وتريزيجيه لاعبا المنتخب الوطني
دخل الثنائي الدولي محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه قائمة المرشحين على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" منذ قليل.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة المرشحين على اللقب، وتواجد ايضا في القائمة كلا من السنغالي ساديو ماني، زميل الفرعون المصري في ليفربول، ورياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والجابوني بيير أوباميانج.
Your African Player of the Year Nominees— CAF (@CAF_Online) November 24, 2019
Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7
وتواجد أيضا التونسي فرجاني ساسي، نجم خط الوسط في نادي الزمالك، ضمن القائمة، التي ضمت أيضا مواطنه طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن اختيار الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز "الأفضل" في أفريقيا 2019، يناير المقبل، على هامش اجتماعات جمعيته العمومية.
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