عاجل.. صلاح وتريزيجيه ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

دخل الثنائي الدولي محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه قائمة المرشحين على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" منذ قليل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة المرشحين على اللقب، وتواجد ايضا في القائمة كلا من السنغالي ساديو ماني، زميل الفرعون المصري في ليفربول، ورياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والجابوني بيير أوباميانج.

Your African Player of the Year Nominees



Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7