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المسابقات: مباريات الكأس أول ديسمبر.. والأمن بريء من توجيه القرعة

01:54 م | الأحد 24 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
المسابقات: مباريات الكأس أول ديسمبر.. والأمن بريء من توجيه القرعة

حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات

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أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على أن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ستقام في أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن اتحاد الكرة سيبلغ الأندية بالمواعيد كاملة غدا الاثنين.

وعن توجيه قرعة دور الـ32 لكأس مصر، قال الزناتي في تصريح لـ"الوطن سبورت": "من الطبيعي جداً توجيه القرعة لتجنب صدام قطبي الكرة المصرية، لأن الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر ولم نتعمد التوجيه لأسباب أمنية".

وأضاف: "نتمنى التوفيق لكافة الفرق المشاركة بدور الـ32 لكأس مصر، خاصة وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية".

وكانت قرعة بطولة كأس مصر أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة مع بني سويف بدور الـ32، فيما يلتقي الزمالك مع الشرقية، وكل فريق يسير بطريق مختلف عن الآخر بحيث يلتقي الفريقان في النهائي إذا تواصل مشوارهما بالبطولة حتى المحطة النهائية. 

وكان فريق الزمالك هو صاحب لقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التغلب على بيراميدز في المباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

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