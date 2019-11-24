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عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب ليفربول لانضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو

06:58 م | الأحد 24 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب ليفربول لانضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو

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استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على مخاطبة إدارة نادى ليفربول الإنجليزى، من أجل الحصول على موافقتهم بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الفريق للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقاً لأحد المصادر في الجبلاية، فإن محمد صلاح لديه رغبة شفوية بتمثيل مصر في هذا المحفل العالمي، إلا أن مسئولي الاتحاد سيتواصلوا معه بشأن الإعلان عن موقفه بشكل رسمي ومعلن خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على أن محمد صلاح لاعب صاحب قيمة وقامة كبيرة، وجميع المصريين يفتخرون بما يقدمه في الملاعب الأوروبية.

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو حاليًا يمكن وضعه ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم، وجوده باسمه الكبير ومكانته العالية يعطي قوة كبيرة للمنتخب ودعاية أيضًا، هو فخر العرب ولنا الشرف أن يتواجد معنا، لكن الأهم في الموضوع هو الرغبة، يجب أن يكون صلاح راغبًا في المشاركة معنا، سأكون صريحًا مع الناس، إذا صرح محمد صلاح بأنه يرغب في المشاركة بأولمبياد طوكيو، مع القائمة الموجودة من اللاعبين حاليًا، بشكلها وإمكانياتها الحالية، فسيكون مرحبًا به بالطبع".

واستطاع المنتخب الأوليمبي حصد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت في مصر، وحجز من خلالها تأشيرة التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر انطلاق منافستها في أغسطس المقبل.

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