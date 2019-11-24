الأهلي يعرض على فايلر استعادة "بيكهام".. وبند بالعقد يقرب الصفقة

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بيكهام
استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أحمد رمضان بيكهام، مدافع نادي وادي دجلة ولاعب الأهلي السابق، وذلك بعد تألقه وظهروه بشكل لافت خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بشكل أساسي خلال التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد مسؤولو الأهلي، للمدير الفني، أن بيكهام هو أحد لاعبي النادي الأهلي وانتقل إلى صفوف وادي دجلة بداية الموسم الماضي ويحق للقلعة الحمراء استعادة خدمات اللاعب في أي وقت.
وأشاد فايلر بأداء اللاعب خاصة أن يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأكد أنه سيقوم بمتابعته خلال الموسم من أجل حسم مسألة ضمه نهاية الموسم الجاري.
من جانبه، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أحقية النادي في استعادة خدمات اللاعب نهاية الموسم الكروي الجاري مقابل 5 مليون جنيه فقط.
وتابع المصدر أن البند المبرم بين الأهلي ووداي دجلة واضح تمامًا وينص على أحقية الأهلي في استعادة خدمات اللاعب بعد موسم من بيعه مقابل 5 مليون جنيه، وبعد موسمين مقابل 10 مليون وبعد 3 مواسم مقابل 15 مليون جنيه وهكذا.
جدير بالذكر أن أحمد رمضان بيكهام كان قد انتقل إلى وادي دجلة على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي قبل أن يقوم دجلة بضمه نهائيًا ضمن صفقة انتقال محمد محمود إلى صفوف النادي الأهلي.
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