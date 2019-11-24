أحدث الأخبار

أخر الأخبار

النصر يواصل الاستعداد لمواجهة النجوم.. وعيد يجهز لاعبيه نفسيا

هازارد: صلاح "صديقي" يستحق الكرة الذهبية.. وبنزيما أفضل مهاجم في العالم

"أصدقاء الأمس منافسو اليوم".. أبطال المنتخب الأولمبي "وجها لوجه" في الدوري

الخطيب وجماهير الأهلي يهنئون الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا

الأهلي يعرض على فايلر استعادة "بيكهام".. وبند بالعقد يقرب الصفقة

08:47 م | الأحد 24 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
الأهلي يعرض على فايلر استعادة "بيكهام".. وبند بالعقد يقرب الصفقة

بيكهام

أخبار متعلقة

استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أحمد رمضان بيكهام، مدافع نادي وادي دجلة ولاعب الأهلي السابق، وذلك بعد تألقه وظهروه بشكل لافت خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بشكل أساسي خلال التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد مسؤولو الأهلي، للمدير الفني، أن بيكهام هو أحد لاعبي النادي الأهلي وانتقل إلى صفوف وادي دجلة بداية الموسم الماضي ويحق للقلعة الحمراء استعادة خدمات اللاعب في أي وقت.

وأشاد فايلر بأداء اللاعب خاصة أن يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأكد أنه سيقوم بمتابعته خلال الموسم من أجل حسم مسألة ضمه نهاية الموسم الجاري.

مصدر: يحق للأهلي استعادة خدمات بيكهام نهاية الموسم مقابل 5 مليون جنيه

من جانبه، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أحقية النادي في استعادة خدمات اللاعب نهاية الموسم الكروي الجاري مقابل 5 مليون جنيه فقط.

وتابع المصدر أن البند المبرم بين الأهلي ووداي دجلة واضح تمامًا وينص على أحقية الأهلي في استعادة خدمات اللاعب بعد موسم من بيعه مقابل 5 مليون جنيه، وبعد موسمين مقابل 10 مليون وبعد 3 مواسم مقابل 15 مليون جنيه وهكذا.

جدير بالذكر أن أحمد رمضان بيكهام كان قد انتقل إلى وادي دجلة على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي قبل أن يقوم دجلة بضمه نهائيًا ضمن صفقة انتقال محمد محمود إلى صفوف النادي الأهلي.

أخبار قد تعجبك

مصر تكرم أولادها.. اتحاد الكرة يدرس مضاعفة مكافآت الأبطال

استطلاع رأى

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 0

    :

    2

    12:00 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال

    الهلال

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 3

    :

    3

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • بوردو

    بوردو

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مارسيليا

    مارسيليا

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 4

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 1

    :

    5

    07:00 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 1

    :

    1

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 1

    :

    2

    03:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • إيبار

    إيبار

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • فياريال

    فياريال

  • 1

    :

    3

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • 0

    :

    1

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • الوحدة

    الوحدة

  • 1

    :

    0

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • النصر

    النصر

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • بولونيا

    بولونيا

  • 2

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بارما

    بارما

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • روما

    روما

  • 3

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • ساسولو

    ساسولو

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 2

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أودينيزي

    أودينيزي

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 1

    :

    1

    01:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • فالفايك

    فالفايك

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 2

    :

    1

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 2

    :

    0

    05:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 1

    :

    4

    01:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 2

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 1

    :

    1

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نادى النهضة خميس زمامرة

    نادى النهضة خميس زمامرة

الأكثر قراءة

الأهلى يتجه لاستبعاد «صبحى» من مواجهة الجونة.. و«حمدى» مطلوب محلياً وعربياً

رسميا.. انتهاء عقد شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي

على رأسهم رمضان صبحي.. 5 مصريين يزينون التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عاما
الزمالك يجهز مصطفى محمد لـ«مازيمبى».. ويغرى أسامة جلال