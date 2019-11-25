"جيل طوكيو" تحت حصار الأهلى والزمالك

فرض تألق لاعبى المنتخب الأولمبى، المتوج ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من الشهر الجارى، صراعاً ساخناً بين أندية الدورى الممتاز للتعاقد معهم نهاية الموسم أو خلال انتقالات الشتاء المقبلة.

وتشهد الساحة حالياً سباقاً خاصاً بين قطبى الكرة الأهلى والزمالك، لخطف نجوم المنتخب الأولمبى والاستفادة منهم فنياً قبل رحيلهم إلى دوريات أوروبا فى نهاية الموسم، ففى الأهلى تم ترشيح كريم العراقى لاعب المنتخب الأولمبى، وفريق المصرى البورسعيدى، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال السنوات المقبلة.

وقال مصدر بالنادى إن هناك أهمية كبيرة فى التعاقد مع "العراقى" لدعم الجبهة اليمنى، مشدداً على أن "العراقى" سيكون أفضل بديل للاعب أحمد فتحى الذى اقترب من الاعتزال بشدة، خاصة فى ظل رغبة محمد هانى فى خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تمسك الإدارة الحمراء به.

وأشار المصدر إلى أن جهاز الكرة ولجنة التخطيط سيعقدان جلسة خاصة خلال الفترة المقبلة، لتحديد الخطوط العريضة حول الثنائى "العراقى وعبدالرحمن مجدى"، وترشيحهما للسويسرى رينيه فايلر للحصول على موافقته والتحرك بشأن التعاقد معهما فى أقرب فرصة قبل دخول أندية أخرى للتعاقد معهما خاصة الغريم التقليدى الزمالك.

فى السياق نفسه، ينتظر أن يحسم أيضاً خلال الجلسة موقف المدير الفنى من استعادة أكرم توفيق لاعب خط الوسط والمعار إلى فريق الجونة، وإمكانية عودته للقلعة الحمراء، بعد تألقه اللافت للنظر خلال بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى استضافتها مصر مؤخراً، فى الوقت الذى تبدو فيه الصورة غير واضحة حول التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، بسبب اقتراب ضم أسامة جلال.

كما شهدت مفاوضات النادى مع أسامه جلال مدافع المنتخب وفريق إنبى، تطورات كبيرة خلال الساعات الأخيرة لضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع فى انتقالات يناير المقبلة، خاصة بعد تجديد اللاعب ترحيبه باللعب فى القلعة الحمراء، حيث تنتظر إدارة الأهلى إنهاء جميع التفاصيل مع إدارة النادى البترولى. على الجانب الآخر، تعالت أصوات داخل نادى الزمالك بالتعاقد مع لاعب أو أكثر من لاعبى المنتخب الأولمبى، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ويأتى على رأس اللاعبين الذين نالوا إعجاب القلعة البيضاء أسامة جلال مدافع فريق إنبى والذى ظهر بشكل رائع خلال بطولة أفريقيا وشارك بصورة أساسية فى البطولة بالكامل ولم ييأس مسئولو الأبيض من التفكير فى اللاعب خاصة أن الغريم التقليدى الأهلى دخل بالفعل فى مفاوضات قوية لضمه إلا أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك يسعى لخطف اللاعب بشتى الطرق. فى الوقت الذى خطف فيه عبدالرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى أنظار إدارة النادى الأبيض ووضعوه ضمن أولوياتهم للتعاقد معه واستغلال علاقتهم الطيبة بإدارة الإسماعيلى وترحيب إدارة القلعة البيضاء بعمل صفقة تبادلية مع إدارة الدراويش. ونال أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلى السابق ووادى دجلة الحالى، إعجاب مسئولى الأبيض وأكدوا أنه لاعب مميز وسيخدم الفريق كثيراً فى حالة ضمه ويمكن توظيفه فى أكثر من مركز سواء الدفاع أو خط الوسط إلا أن القرار الخاص به لم يحسم بعد.

من جانبه، قرر مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية التمسك بلاعبه كريم العراقى لاعب الفريق، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واستمراره لنهاية الموسم نظراً لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى حقق الفراعنة الصغار لقبها ونجحوا فى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام العام المقبل 2020 بطوكيو.

وعقد محمد الخولى، نائب رئيس النادى، جلسة مع اللاعب وطالبه بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم وأن النادى لن يقف فى طريقه من أجل خوض تجربة احترافية ولكن فى هذا التوقيت يصعب رحيل أى لاعب فى ظل منافسة النادى على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم بهد التأهل مؤخراً لدور المجموعات منها، وأيضاً رغبة النادى فى الحصول على مركز متقدم فى بطولة الدورى العام مثلما حدث المواسم الأربعة الماضية والوجود فى المربع الذهبى والمشاركة أفريقياً.

من جانبه، أكد اللاعب أن لديه عرضاً من أحد الأندية الفرنسية فى هذا التوقيت عن طريق وكيله، ولكنه لن يرحل إلا من خلال النادى المصرى الذى يعد أحد أبنائه وسوف يستمر لنهاية الموسم خاصة بعد المساندة الكبيرة والفرحة التى يلقاها من الجماهير هناك التى يرتبط بها كثيراً، ولكنه سوف يرحل بعد دورة الألعاب الأولمبية خاصة أنه سيفيد النادى مادياً.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى إقامة حفل تكريم للاعب بعد مجهوداته الكبيرة ومنحه 50 ألف جنيه مكافأة لرفع اسم النادى عالياً خلال مشاركته الدولية وظهوره بشكل مميز خلال البطولة، فضلاً عن تعديل عقده خلال الفترة المقبلة، وإدراجه ضمن الفئة الأولى، وسيتم الاتفاق معه على ذلك خلال الساعات المقبلة.

بيع وتسويق "عبدالرحمن" فى الإمارات.. والمصرى يتمسك بـ"كريم" ويرفض بيعه فى يناير واللاعب يلوح بالرحيل إلى "فرنسا"

وفى قلعة الإسماعيلى، استغل مجلس إدارة الدراويش وجوده فى الإمارات خلال هذه الفترة من أجل تسويق لاعب خط وسط الفريق والمنتخب الأولمبى عبدالرحمن مجدى، وبيعه خلال الفترة المقبلة والاستفادة من مقابل مادى من وراء بيعه، وعلمت "الوطن" أن محمد الكلية أمين الصندوق، ومحمد خلف مدير التسويق بالنادى الإسماعيلى عرضا عبدالرحمن مجدى على إدارة نادى الجزيرة الإماراتى الذى سيلتقى معه الإسماعيلى غداً الثلاثاء، فى البطولة العربية وأكد لهم أن الإدارة لن تمانع على الإطلاق فى بيعه بشرط دفع مقابل مادى جيد لا يقل عن 800 ألف دولار. وتجرى إدارة الدراويش اتصالات مع بعض الأندية الإماراتية، على أمل إشعال المنافسة فى الصفقة من أجل أن يتم تسويق اللاعب بالشكل الأمثل، خاصة بعد أن قررت إدارة الإسماعيلى بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادى من وراء بيعه.