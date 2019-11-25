الأهلى يتحدى "أولاده" فى الجونة لصدارة "الإيجبشن ليج"

بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية، وتحديداً منذ آخر مباراة خاضها فى الخامس من أكتوبر الماضى أمام أسوان، يحل الأهلى فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، ضيفاً على فريق الجونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، التى تقام على ملعب الجونة. الأهلى قبل اللقاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات، والفوز اليوم يضعه على القمة مؤقتاً، واختار السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً فى قائمة الفريق التى ستخوض المباراة.

واستبعد المدير الفنى الثلاثى سعد سمير وحسين السيد وصالح جمعة، للرؤية الفنية حيث خاض الثلاثى تدريبات خاصة ظهر أمس الأحد قبل سفر البعثة إلى الجونة، كما استبعد المدير الفنى الثنائى صلاح محسن وعمار حمدى، حيث تم منحهما ثلاثة أيام راحة بسبب الإجهاد، كما يفتقد الفريق فى مباراة اليوم العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، ويأتى أبرزهم محمد محمود الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية وخضع لجراحة ناجحة فى ألمانيا، وحمدى فتحى الذى تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة، بجانب كريم نيدفيد الذى ما زال يعانى من إصابة الركبة.

وأكد "فايلر" للاعبيه أن الفوز فى مباراة اليوم مهم للغاية فى طريق الحفاظ على بطولة الدورى، والاستمرار بشكل جيد فى البطولة الأفريقية قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى الجمعة المقبل فى تونس، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

استبعاد "سمير والسيد وجمعة" من تشكيل الأحمر لظروف فنية وإصابات.. "فايلر" يحذر لاعبيه من التفريط فى الفوز.. و"غالى" يحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد للأحمر

وينتظر أن يخوض "فايلر" مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول وأحمد فتحي، وفى الوسط عمرو السولية وأحمد أليو ديانج ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايى (رمضان صبحى)، والمغربى وليد أزارو.

على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة مباراة اليوم، بقيادة الصربى نيبوشا، ومعه كتيبة من أولاد الأهلى المعارين والراحلين منه بصفة نهائية، مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمرو سعداوى على سبيل الإعارة، ومحمد نجيب وعمرو بركات وعمر رضوان وإسلام محارب والذين حصل النادى الساحلى على توقيعهم بصفة نهائية.

ويأمل نيبوشا، فى تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الخسارة على ملعبه، وبدء مرحلة جديدة بعد النتائج غير المستقرة فى الأسابيع الأولى، التى وضعته فى المركز الثالث عشر بعد أربع مباريات خاضها، حيث فاز فى مباراة واحدة، وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين.

وعقد حسام غالى، مدير الكرة بالفريق الساحلى، جلسة خاصة مع لاعبيه خلال الساعات الأخيرة، طالبهم فيها بأهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم.