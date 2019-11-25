"مو" يقترب من المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على مخاطبة إدارة نادى ليفربول الإنجليزى، من أجل الحصول على موافقتهم بشأن مشاركة محمد صلاح، نجم الفريق، مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020. ووفقاً لمصدر بالجبلاية، فإن الفرعون المصرى لديه رغبة قوية فى تمثيل مصر فى هذا المحفل العالمى، ولن يتم الكشف عن ذلك رسمياً قبل موافقة ليفربول على الطلب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إن محمد صلاح لاعب صاحب قيمة وقامة كبيرة، وجميع المصريين يفتخرون بما يقدمه فى الملاعب الأوروبية. وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير وعالمى، هو حالياً يمكن وضعه ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين فى العالم، وجوده باسمه الكبير ومكانته العالية يعطى قوة كبيرة للمنتخب ودعاية أيضاً، هو فخر العرب ولنا الشرف أن يوجد معنا".

وتابع "غريب": "لكن الأهم فى الموضوع هو الرغبة، يجب أن يكون صلاح راغباً فى المشاركة معنا، سأكون صريحاً مع الناس، إذا صرح محمد صلاح بأنه يرغب فى المشاركة بأولمبياد طوكيو، مع القائمة الموجودة من اللاعبين حالياً، بشكلها وإمكانياتها الحالية، فسيكون مُرحباً به بالطبع"، وأردف: "خاصة أنه سيكون من حقى أن أصطحب 22 لاعباً إلى طوكيو، البطولات الكبيرة مثل الأولمبياد تعطى للمنتخبات حق ضم 4 لاعبين فوق قائمة الـ18، وأقول إن زمن التمثيل المشرف انتهى، نبحث عن ميدالية فى الأولمبياد المقبلة".

مصدر يؤكد رغبة "اللاعب" فى الوجود.. و"غريب": وجوده معنا سيعطينا قوة ودعاية كبيرة

وكشف شوقى غريب عن وجود علاقة طيبة تجمعه بالألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قائلاً: "هناك علاقة طيبة للغاية تجمعنى بكلوب، وعندما كان مدرباً لماينز فى 2008، سافرت له خصيصاً حتى اتفق معه حول انضمام اللاعب محمد زيدان إلى معسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية، وبالفعل حصلت منه على موافقة لضم زيدان قبل الموعد بـ10 أيام".

وأكمل المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: "كلوب دعانى لكل التدريبات التى خاضها الفريق فترة وجودى بألمانيا، وسمح لى بأن أركب فى حافلة اللاعبين بهامبورج ولم يسمح لأحد من قبلى، لذا فالعلاقة جيدة ولا توجد مشاكل".

وكان "كلوب" قد خرج بتصريحات يوم الجمعة الماضى، عقب فيها على احتمالية استدعاء صلاح لخوض أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب المصرى قال فيها: "من قال إنهم سيستدعونه إلى القائمة؟، هل قال مدربهم إنه سيقوم بضمه؟، وهل نعرف إذا كنا سنقوم بالموافقة على انضمامه؟، لا أعلم ذلك حتى الآن".

من ناحية أخرى، أشاد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بالمستوى المتميز الذى ظهر به الطاقم المصرى المكون من محمود البنا وتحسين أبوالسادات وأحمد حسام طه، إضافة إلى أمين عمر كحكم رابع، فى ديربى المغرب الذى جمع أمس الأول بين الرجاء والوداد المغربى ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمنافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". وشدد "الغندور" على أن المستوى الذى قدمه التحكيم المصرى فى مباراة تحمل ضغوطاً جماهيرية يدل على قيمة الحكم المصرى وقدرته على التألق وسط الضغوط إذا حصل على الثقة.