مصدر في الأهلي يعلن شروط رحيل عمار حمدي عن القلعة الحمراء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شروط موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل لاعب وسط الفريق عمار حمدي، بعد التألق مع منتخب مصر الأولمبي في حصد لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يمانع في رحيل اللاعب في يناير المقبل، إلا أن إدارة النادي وضعت بعض الشروط لرحيله يأتي في مقدمتها وجود عرض مادي مغري.

وتابع: "صفقة عمار حمدي كلفت خزينة النادي الأهلي 10 ملايين جنيه في الميركاتو الصيفي 2018 قادمًا من نادي النصر، فهل من المنطق الموافقة على رحيل اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري".

وأتم: "اللاعب يمتلك عدة عروض ولكنها من أندية محلية وبمقابل مادي ضعيف، فماذا لو وافقنا على إعارته ومن ثم تعرض للإصابة".

واختتم المصدر حديثه أن شرط إدارة النادي لرحيل عمار حمدي توفر عرض خارجي مناسب سواء من أندية الخليج لاستعارته أو من أندية أوروبية للحصول على خدماته بمقابل مادي مغري، يخدم النادي ومستقبل اللاعب.

استياء مسؤولو الأهلي من تصريحات عمار حمدي

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع عمار حمدي وطالبه بعدم الإدلاء بأي تصريحات في وسائل الإعلام للضغط على الإدارة من أجل الرحيل، وهدده بتوقيع غرامة مالية عليه حال تكرار الأمر.

وأشار عبدالحفيظ في جلسته مع اللاعب أن إدارة النادي ستقوم بمناقشة العروض المقدمة للاعب وستتخذ القرار المناسب في مصلحته.