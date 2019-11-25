عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة ورمضان على الدكة

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أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.
خط الهجوم: أجايي، مروان محسن.
بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي..
شريف إكرامي، جيرالدو، أحمد فتحي، حسام عاشور، أزارو، رمضان صبحي، ياسر إبراهيم
ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
وتطير بعثة النادي الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء من مطار الغردقة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره النجم الساحلي، يوم الجمعة المقبلة، على استاد رادس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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