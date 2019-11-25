خاص.. هاني سعيد يعلق حذاءه.. ويتولى المدير الرياضي في بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، اعتزال هاني سعيد لاعب الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، وإنهاء مسيرته مع الفريق الفيومي.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أن هاني سعيد سيعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا غدًا الثلاثاء، عقب مباراة فريقه أمام حرس الحدود، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر، إلى أن هناك مفاوضات منذ فترة بين إدارة نادي بيراميدز واللاعب، حتى يتولى منصب المدير الرياضي للفريق في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

ومن المنتظر، أن يتم عقد جلسة بين هاني سعيد، وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي خلال الأسبوع الجاري، من أجل وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

واتفق هاني سعيد، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، على المشاركة في المباراة سواء من البداية في التشكيلة الأساسية أو كبديل، على أن يكون ذلك تكريم له ولمجهوداته مع الفريق في السنوات الماضية.