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وليد سليمان يحرز ثالث أهداف الأهلي في شباك الجونة (فيديو)

06:08 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
وليد سليمان يحرز ثالث أهداف الأهلي في شباك الجونة (فيديو)

وليد سليمان

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إضافة ثالث أهدافه في شباك الجونة، في المباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق اللاعب وليد سليمان، في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ويدخل الفريق الأحمر تلك المواجهة في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق العلامة الكاملة من 3 مباريات، إلا أنه لعب مباراتين أقل من فريق بيراميدز صاحب الصدارة بـ11 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط.

    

ويأمل الأهلي بقيادة مدير الفني للسويسري رينيه فايلر، في تحقيق الانتصار وخطف صدارة الدوري بشكل مؤقت ومواصلة سلسلة انتصاراته، ورفع معنويات اللاعبين والحالة البدينة بعد غياب ما يقارب 40 يوما بسبب توقف المسابقة لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت في مصر، من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

في المقابل، يسعى فريق الجونة تحت قيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الأحمر، من أجل الدخول في المنطقة الآمنة بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الفريق الأحمر تنتظره مباراة قوية أمام نظيره النجم الساحلي التونسي في تونس، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار مواجهات دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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