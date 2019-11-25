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محمود علاء يسجل هدف تعادل الزمالك في شباك إنبي

08:13 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: محمد محجوب
محمود علاء يسجل هدف تعادل الزمالك في شباك إنبي

محمود علاء

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إحراز هدف التعادل في شباك إنبي، خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب "السلام" ضمن لقاءات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف تعادل الزمالك والأول له خلال المباراة عن طريق اللاعب محمود علاء، من ركلة جزاء، في الدقيقة 42.

وكان إنبي قد تقدم عن طريق محمد بسيوني، بعد مرور 23 ثانية فقط من بداية المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، ويسعى للفوز من أجل خطف الصدارة التي يعتليها الأهلي برصيد 12 نقطة.

    

وعلى الجانب الآخر، يأمل إنبي تحت قيادة حلمي طولان، من تحقيق الفوز الأول لهم بالدوري، بعد تحقيق نقطة وحيدة من 5 جولات.

مصطفى محمد يقود الهجوم.. وشيكابالا على مقاعد البدلاء

وقرر الصربي "ميتشو" مدرب الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد - محمود علاء – محمود الونش – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي - محمد حسن – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – حازم إمام - مصطفى محمد – عمر السعيد.

ويتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا على مقاعد البدلاء رفقة كلا من: محمد أبو جبل – محمد عبد الغني – كريم بامبو – مصطفى فتحي – محمد عنتر – خالد بو طيب.

وقرر "ميتشو" إستبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين فيصل وإسلام جابر.

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