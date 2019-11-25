بعد 23 ثانية.. إنبي يتقدم على الزمالك بهدف محمد بسيوني (فيديو)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، من تسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما على استاد السلام، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفريق البترولي الأول، عن طريق اللاعب محمد بسيوني، بعد مرور 23 ثانية فقط من بداية المباراة.

واستغل اللاعب كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة قوية من محمود قعود، ليضعها في المرمي بسهولة معلنا عن تسجيل الهدف الأول للفريق البترولي.

ويأمل إنبي في حصد الـ3 نقاط، تحت قيادة المدير الفني لحمي طولان، ليصبح الفوز الأول للفريق البترولي بمسابقة الدوري هذا الموسم.

إنبي يدخل المباراة في جعبته نقطة واحدة في المركز الأخير، والزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف بيراميدز الثاني بـ11 نقطة، والأهلي صاحب الصدارة بـ12 نقطة.