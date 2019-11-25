شوط أول.. تعادل بين الزمالك وإنبي.. وهدف تاريخي لمحمد بسيوني (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي، بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، في الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

الثانية 23، من عمر الشوط الأول، شهدت هدف تاريخي لإنبي في مرمى الزمالك، عن طريق محمد بسيوني، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليصبح سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري.

وفي الدقيقة 42، نجح محمود علاء في تسجيل هدف التعديل، بعد حصول محمد أوناجم على ركلة جزاء إثر عرقلة رامي صبري مدافع إنبي.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة، بعد دقيقة واحدة فقط من تسجيل إنبي الهدف الأول، وشهدت الدقيقة الثانية عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، ورأسية من عمر السعيد، لكن تألق الحارس وتصدى لها ببراعة.

وشهد الشوط 4 بطاقات صفراء، وتلقى إنبي بطاقتين صفراوتين، من نصيب محمود جاد حارس مرمى إنبي، وكذلك أحمد العجوز، فيما حصل الزمالك على بطاقتين صفراوتين لكل من محمود علاء وحمدي النقاز.

ولم يظهر الزمالك في كرة خطيرة من أجل تعديل النتيجة، حتى الدقيقة 41 من عمر المباراة، ليتحصل المغربي محمد أوناجم، على ركلة جزاء، نفذها محمود علاء، ليعلن عن هدف التعادل للقلعة البيضاء.

وخلال ركلة الجزاء، ظهر محمود عبدالرازق شيكابالا، وهو يستعد من أجل النزول للمباراة، بعد تأخر الأبيض، إلا أن ميتشو قرر تأجيل التغيير بعد نجاح الأبيض في تسجيل هدف التعديل.

الدقيقة 45، شهدت فرصة خطيرة لإنبي، بعد كرة رائعة من محمد شريف، ليتألق محمد عواد مع الكرة ويخرجها لضربة ركنية.

الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، شهدت مرور رائع من محمد بسيوني من محمد عواد، إلا أن حمدي النقاز نجح في قطع الكرة.

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، شهدت كرة خطيرة بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو لتصل لعمر السعيد، الذي سدد الكرة بقوة، إلا أن دفاعات إنبي، تصدت للكرة بنجاح.