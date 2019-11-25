الزمالك يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري بثنائية إنبي (فيديو)

خسر فريق الزمالك أمام فريق إنبي 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز، على أرض إنبي في ملعب السلام، في مباراة شهدت إثارة ومتعة بين الطرفين.

إنبي نجح في مباغتة الزمالك في أول 23 ثانية من عمر المباراة عن طريق محمد بسيوني بهدف تاريخي للنادي البترولي، ليدخل ضمن قائمة أسرع الأهداف في الدوري الممتاز، وفي الدقيقة 41 احتسب حكم الراية ركلة جزاء لصالح محمد أوناجم بعد تدخل من قبل رامي صبري، لينجح محمود علاء في تسجيل هدف التعديل، وفي الدقيقة 91 نجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بمحمد عواد.

الزمالك فقد 3 نقاط في صراعه على صدارة الدوري، وكان فقد نقطتين من قبل أمام فريق نادي مصر بعد التعادل أمامه 1-1.

الصربي ميتشو قرر الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من محمد حسن، ونزول كريم بامبو بدلا من عمر السعيد، ونزول مصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم.

طولان يحصد أول 3 نقاط في مسيرته التدريبية مع إنبي

حلمي طولان نجح في حصد أول 3 نقاط مع فريقه البترولي، خاصة بعد خسارته المباراة الماضية أمام فريق أسوان بهدف دون رد في أولى مبارياته.

المباراة شهدت 9 بطاقات صفراء، حيث حصل لاعبو الأبيض على 4 بطاقات صفراء، فيما حصل النادي البترولي على 5 بطاقات صفراء.

المباراة شهدت أيضًا سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز عن طريق محمد بسيوني بعد مرور 23 ثانية من عمر المباراة، وكذلك أسرع هدف في مرمى الزمالك في تاريخ الدوري.

بهذه النتيجة يظل الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثالث، في ما يظل بيراميدز في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الثالثة في المركز الـ15.