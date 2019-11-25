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ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحلق في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز الرابع

09:47 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحلق في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز الرابع

الأهلي والجونة

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انتهت مباريات اليوم، من منافسات الدوري المصري، والتي شهدت مباراتين، انتصر خلالها الأهلي، على نظيره الجونة في عقر داره برباعية نظيفة، بينما خسر الزمالك أمام إنبي، متذيل الترتيب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام.

وتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فقط، بعد فوزه على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بينما فرط الزمالك في العودة لصدارة الدوري مؤقتا، بعد الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام إنبي، ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 10 في المركز الرابع، بجدول الترتيب.

وقفز المقاولون العرب للمركز الثالث، مستغلا خسارة الزمالك أمام إنبي بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.

نجح حلمي طولان، في حصد أول 3 نقاط مع فريقه البترولي، خاصة بعد خسارته المباراة الماضية أمام فريق أسوان بهدف دون رد، في أولى مبارياته.

الزمالك فقد 3 نقاط في صراعه على صدارة الدوري، وكان فقد نقطتين من قبل أمام فريق نادي مصر بعد التعادل أمامه 1-1.

المباراة شهدت 9 بطاقات صفراء، وحصل لاعبو الأبيض على 4 بطاقات صفراء، فيما حصل النادي البترولي على 5 بطاقات صفراء.

كما شهد اللقاء أيضًا، سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز عن طريق محمد بسيوني، بعد مرور 23 ثانية من عمر المباراة، وكذلك أسرع هدف في مرمى الزمالك في تاريخ الدوري.

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