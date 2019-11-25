الزمالك يدرس إقالة ميتشو وتعيين بديل.. واتجاه لاستبعاد المتمردين

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بعد مواجهة مازيمبي الكونغولي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما قاله مصدر داخل النادي لـ"الوطن سبورت".

ويبحث الفريق الأبيض في الوقت الحالي، عن بديل للصربي، في حال خسارته في المواجهة المقبلة أمام مازيمبي، عقب الخسارة اليوم، أمام انبي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

ويعقد الزمالك، غدا، اجتماع مجلس إدارة، يعقبه مؤتمر صحفي، للحديث خلاله عن أخر المستجدات، خاصة بعدما هاجم رئيسه، اليوم، الحكم محمد الصباحي بشدة، مؤكدا أنه أحد أسباب الخسارة، لعدم منح الفريق الأبيض حقه خلال المباراة.

ويسود اتجاه داخل نادي الزمالك، لاستبعاد اللاعبين المتمردين، من قائمة الفريق المتوجهة إلى الكونغو مساء غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي، للمقرر لها يوم 30 نوفمبر الحالي.

واكد مصدر داخل النادي، أن المجلس تحدث مع المدير الفني عقب مباراة إنبي اليوم، من أجل استبعاد الثنائي المتمرد عبدالله جمعة وطارق حامد، من رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي.

وكان رئيس الزمالك، أكد اليوم عقب مباراة انبي، أن غياب "حامد وجمعة" عن مواجهة انبي، ليس للإصابة، ولكن بتمردهما لعدم الحصول على مستحقاتهما، خلال الفترة الماضية.

الزمالك يسقط أمام إنبي بثنائية

وكان فريق الزمالك، تعرض لهزيمته الأولى، على يد نادي إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام، في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة بين الطرفين.

وتقدم إنبي مبكرا في الثواني الأولى من اللقاء، عن طريق محمد بسيوني، وتعادل محمود علاء للزمالك في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يخطف محمد شريف هدف الفوز القاتل لإنبي، في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.