خاص.. كواليس غرفة الملابس بعد خسارة الزمالك من إنبي

حالة من الحزن والغضب، سيطرت على لاعبي الزمالك فور دخولهم غرفة الملابس بعد الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء أمس على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشدد مصدر داخل الفريق خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، على أن غرفة خلع ملابس الزمالك فى ملعب السلام بعد الانتهاء من مباراة إنبي شهدت حالة من الحزن والغضب الشديدين بعد الهزيمة من فريق إنبي.

ورفض الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، الهجوم على اللاعبين بسبب ما حدث، وطالبهم بغلق الصفحة والتفكير في مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، وإن كان هذا لا يمنع أن العديد منهم لم يقدموا المطلوب منهم.

وأعرب لاعبو الفريق عن ضيقهم مما قاله رئيس النادي عنهم وانتقادهم في الإعلام، واتهام لاعبين بالتمرد، وأكدوا على أن الانتقاد لا بد أن يكون في الغرف المغلقة.

وكان رئيس الزمالك اتهم أمس، بعض اللاعبين بالتمرد وعدم حب نادي الزمالك، وأضاف: "عبدالله جمعة وطارق حامد لا يحبان الزمالك وتمردا على النادي"، كما أنه سدد 2 مليون جنيه لطارق حامد منذ يومين، ولا يعرف ماذا يريد اللاعب.

ويواجه الزمالك مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، في مباراة ستكون صعبة للغاية على بطل الكونفيدرالية.