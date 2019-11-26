خاص.. كواليس غرفة الملابس بعد خسارة الزمالك من إنبي

أحدث الأخبار
الزمالك وإنبى
حالة من الحزن والغضب، سيطرت على لاعبي الزمالك فور دخولهم غرفة الملابس بعد الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء أمس على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.
وشدد مصدر داخل الفريق خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، على أن غرفة خلع ملابس الزمالك فى ملعب السلام بعد الانتهاء من مباراة إنبي شهدت حالة من الحزن والغضب الشديدين بعد الهزيمة من فريق إنبي.
ورفض الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، الهجوم على اللاعبين بسبب ما حدث، وطالبهم بغلق الصفحة والتفكير في مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، وإن كان هذا لا يمنع أن العديد منهم لم يقدموا المطلوب منهم.
وأعرب لاعبو الفريق عن ضيقهم مما قاله رئيس النادي عنهم وانتقادهم في الإعلام، واتهام لاعبين بالتمرد، وأكدوا على أن الانتقاد لا بد أن يكون في الغرف المغلقة.
وكان رئيس الزمالك اتهم أمس، بعض اللاعبين بالتمرد وعدم حب نادي الزمالك، وأضاف: "عبدالله جمعة وطارق حامد لا يحبان الزمالك وتمردا على النادي"، كما أنه سدد 2 مليون جنيه لطارق حامد منذ يومين، ولا يعرف ماذا يريد اللاعب.
ويواجه الزمالك مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، في مباراة ستكون صعبة للغاية على بطل الكونفيدرالية.
نادي الجزيرة
0
:
0
04:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الإسماعيلي
جالاتا سراي
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
لوكوموتيف موسكو
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن
يوفنتوس
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
شاختار دونيسك
أتلانتا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
دينامو زغرب
ريال مدريد
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
سرفينا زفيزدا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ
توتنهام هوتسبير
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس
حسنية أكادير
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
نادي مصر
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
وادي دجلة
مصر المقاصة
0
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
قطر
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي
العراق
الإمارات
0
:
0
08:30 PMكأس الخليج العربي
اليمن
تعليقات الفيسبوك