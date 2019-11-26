عاجل.. بالمستندات.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميا إلى طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لإلزامه بالتواجد في مطار القاهرة للسفر مع الفريق إلى الكونغو في الموعد المحدد فجر اليوم.

وأكدت إدارة نادي الزمالك في الخطاب، أنهم يرفضوا سياسية "لي الذراع"، وفي حالة تخلفه عن السفر سيتم إخطار اتحاد الكرة بشطبه وأنه حصل على مستحقاته وتم إيداع مبلغ 2 مليون جنيه في حسابه البنكي.

وأشار مجلس إدارة نادي الزمالك، في خطابه إلى أن طارق حامد ووكيله أحمد يحيى، يحاولون لي ذراع نادي الزمالك من أجل الحصول على 20 مليون جنيه سنويا، وهو ما ترفضه إدارة الفارس الأبيض خوفا من حدوث فتنة بين اللاعبين.

وكان رئيس نادي الزمالك قد وجه انتقادات لاذعة ضد طارق حامد، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، قائلا: "أي لاعب يتحدث عن مستحقات فهو "كذاب"، ولا يوجد أي لاعب بالفريق له مليم، ولن أقوم بتعديل عقود أي لاعب، واللي عنده عرض يمشي".

وتابع: "الزمالك وضع مليوني جنيه في الحساب البنكي للاعب الوسط طارق حامد، منذ يومين، وليس له مستحقات لديه".