عروض عالمية لمواجهة المنتخب الأولمبي قبل «طوكيو 2020»

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعاً مهماً خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة خطة إعداد المنتخب الأولمبى، استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020، حتى يواصل الفراعنة الظهور بشكل مميز، وتجهيز هذا الجيل لحصد ميدالية خلال مشاركته المرتقبة بالحدث العالمى الكبير، وتلقى المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، عروضاً عالمية مختلفة من اليابان ورومانيا واليونان وفرنسا وأيسلندا، لمواجهة الفراعنة ودياً خلال شهر مارس المقبل، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: «ننتظر وصول عروض رسمية من اليابان ورومانيا للاتفاق على موعد الوديات، وفى انتظار القرار النهائى على الوديتين من جانب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى»، وشدد المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، على أن اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى ستعمل على تلبية كافة مطالب الجهاز الفنى للفراعنة استعداداً لأولمبياد طوكيو، بعد نجاحه فى التتويج بالبطولة الأفريقية تحت 23 سنة، وظهور جيل جديد قادر على منافسة المنتخبات الكبيرة فى السنوات المقبلة.

من جانبه، وجَّه الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، تعليمات مشددة للاعبين تقضى بغلق ملف الثلاثة الكبار المنتظر وجودهم مع الفراعنة خلال منافسات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ المقرر انطلاقها خلال شهر يوليو المقبل، مشدداً على عدم التحدث فى ذلك مطلقاً، ومحذراً الجميع من التدخل به.

غريب يعطي تعليماته للاعبين بشأن الثلاثي الكبار في الأولمبياد

وسارع «غريب» بتعليماته للاعبين بعد ظهور بعضهم خلال الفترة الأخيرة بتأكيدات تحمل أن الجهاز الفنى لا يفكر فى ضم ثلاثة لاعبين فوق السن خلال أولمبياد طوكيو، ورغم تقدير شوقى غريب ومعاونيه معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقى ووائل رياض شيتوس المدربين المساعدين وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى لموقف اللاعبين، ورغبتهم فى استكمال مشوار الإنجازات، والمشاركة فى الحدث العالمى المنتظر، فإن أفراد الجهاز اعتبروا أن مسألة الثلاثة الكبار أمر يخص الجهاز الفنى فقط ولا يحق للاعبين الحديث عنه.

وطلب «غريب» من عناصر المنتخب الأولمبى الحفاظ على ثبات مستواهم مع أنديتهم خلال المرحلة المقبلة واستمرار التدريب بكل قوة، خاصة أن المنافسة فى الأولمبياد ستكون صعبة للغاية.