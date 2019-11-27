تقارير جزائرية: بغداد بو نجاح "صفقة القرن" المنتظرة للأهلي

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بغداد بو نجاح لاعب السد القطري
ارتبط اسم بغداد بو نجاح لاعب السد القطري، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد تألقه بشكل لافت الذي يقدمه رفقة فريقه ومنتخب الجزائر، الذي حسم لقب كأس أمم أفريقيا النسخة المنقضية.
وبحسب ما ذكر موقع "النهار" الجزائري، فإن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في قطر، من أجل الوقوف على إمكانية حسم صفقة لاعب منتخب الجزائر، بعد دخوله دائرة اهتمامات القلعة الحمراء، باعتباره على رأس خطة تدعيمات ميركاتو الشتاء.
وأشار الموقع الجزائري، إلى أن بونجاح سيكون الصفقة المنتظرة في الأهلي، والتي أطلق عليها البعض "صفقة القرن"، رغم تمديد اللاعب لعقده، إلا أن إصرار الأحمر على الظفر بخدماته، لتدعيم خط هجوم الفريق الذي عانى كثيرا خلال المواسم الماضية.
وينتظر النادي الأهلي انتهاء مهمة بونجاح برفقة السد القطري، في كأس العالم للأندية، الذي سينطلق بداية من 11 إلى 21 ديسمبر، من أجل إنهاء إجراءات ضم اللاعب إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.
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