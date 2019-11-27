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خاص.. أمير مرتضى يهدد والده بالاستقالة: عايز فلوس اللاعبين

02:41 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. أمير مرتضى يهدد والده بالاستقالة: عايز فلوس اللاعبين

أمير مرتضى

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي هدد بالاستقالة من منصبه على خلفية أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأشار المصدر خلال تصريحاته الخاصة، إلى أن أمير مرتضى امتنع عن الوجود داخل النادي ومواجهة اللاعبين، خلال الأيام الماضية، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، لدرجة أنه هدد بالرحيل عن منصبه في حالة عدم حل هذه الأزمة.

كان رئيس القلعة البيضاء، عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل مبارة إنبي، وحذرهم من افتعال أي مشكلة خاصة بالمستحقات المالية الخاصة بهم، مشددا على أن النادي لن يتأخر في صرف مستحقات اللاعبين المالية خلال الأيام المقبلة، وتحديدا بعد عودة البعثة من الكونغو، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم التفكير كثيرا في أمور خارج الملعب.

في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الضيق والغضب الشديد على اللاعبين تجاه رئيس النادي بسبب هجومه عليهم مؤخران لدرجة أن أكثر من لاعب في الفريق حمّل رئيس النادي مسؤولية ما حدث، والخسارة من إنبي بسبب هجومه الحاد على اللاعبين خلال جلسته معهم قبل المباراة حينما تحدث معهم عن مستحقاتهم المادية.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره إنبي، مساء أمس بهدفين مقابل هدف على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي، السبت المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث طلب الصربى ميتشو المدير الفني للأبيض العديد من التسجيلات للفريق الكونغولي للتعرف على أحدث الصفقات لهم والمتغيرات التي حدثت بالفريق، وكشف نقاط القوة والضعف بداخله.

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