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منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا.. وبلجيكا يحافظ على الصدارة

11:36 ص | الخميس 28 نوفمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا.. وبلجيكا يحافظ على الصدارة

منتخب مصر

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واصل منتخب بلجيكا تصدره التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تربع منتخب الشياطين الحمر التصنيف الذي صدر، منذ قليل، برصيد 1765 نقطة، بينما تراجع منتخب مصر مركزين في التصنيف الجديد. 

وحل المنتخب المصري في المركز 51 في تصنيف فيفا الشهري، متراجعا مركزين عن الشهر الماضي، حيث كان الفراعنة في المركز 49 برصيد 1433 نقطة، في الشهر الماضي، لكن نتائج المنتخب قللت نقاطه إلى 1420 نقطة.

ميانمار حقق أفضل تقدم.. وأسوأ تراجع لغينيا الاستوائية

وعلى الصعيد العالمي، حافظ المننتخب الفرنسي على المركز الثاني برصيد 1733 نقطة، وتلاه المنتخب البرازيلي بـ1712 نقطة في المركز الثالث، ثم الإنجليزي في المركز الرابع بـ1661 نقطة، وحل منتخب أوروجواي في المركز الخامس بـ1645 نقطة.

وتقدم منتخب كرواتيا مركز وحل بالمرتبة السادسة في التصنيف، بعدما رفع نقاطه إلى 1642 نقطة، وتراجع المنتخب البرتغالي مركزا ليصبح في المرتبة السابعة، بـ1639 نقطة، وحافظ المنتخب الإسباني بالمركز الثامن، ثم الأرجنتيني، والكولومبي بالمركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وحقق منتخب ميانمار أكبر قفزة في تصنيف الاتحاد الدولي الصادر اليوم، حيث ارتقى 11 مركزا دفعة واحدة، وأصبح 136 على العالم برصيد 1081 نقطة، ويليه منتخبي جزر القمر والكويت، حيث تحسّن كل منهما 9 مراكز، وأصبح جزر القمر في المرتبة 133، والمنتخب الكويتي في الـ147.

وشهد منتخب غينيا الاستوائية، أسوأ تراجع بعدما تقهقر 10 مراكز دفعة واحدة، حيث أصبح رقم 145 على العالم برصيد 1066 نقطة، وجاء المنتخب الروماني والبوروندي في المرتبة الثانية كأسوأ تراجع، حيث سقط منتخب رومانيا إلى المركز 37 متراجعا 8 مراتب، وتراجع منتخب بوروندي بالقدر نفسه، محتلا المركز 151.

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