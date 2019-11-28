حسام البدري يقرر ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي

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حسام البدري مدرب منتخب مصر
اتفق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي ضمن صفوف المنتخب الأول، في معسكر الفراعنة المقبل.
وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، أن البدري استقر على ضم 6 لاعبين وهم أكرم توفيق، ورمضان صبحي، ومصطفى محمد، وأحمد ياسر ريان، وأسامة جلال، وأحمد رمضان بيكهام.
وتابع المصدر بأن الجهاز الفني للبدري تواصل معهم، وأكد انضمامهم لصفوف المنتخب الأول في المعسكر المقبل بالتنسيق مع شوقي غريب، مشددًا في الوقت نفسه على عدم وجود تعارض في سياسة البدري وغريب؛ لأن الهدف هو المصلحة العامة للمنتخب الأول، وكذلك المنتخب الأوليمبي.
وأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر للاعبين المذكور أسمائهم، أن حسام البدري سيتابع مستواهم مع فرقهم في الدوري وطالبهم بمواصلة الاجتهاد وتطوير مستواهم داخل الملعب، وتعهد اللاعبون الـ6 خلال حديثهم مع الجهاز الفني للفراعنة، على بذل قصارى جهدهم مع أنديتهم، والاستمرار في التألق، حتى يكونوا جديرين بثقة حسام البدري.
كان حسام البدري حرص على تهنئة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب واللاعبين، لتأهلهم لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو، والتتويج بالبطولة الأفريقية تحت 23 سنة، التي استضافتها مصر، ونجح منتخبنا في الفوز بلقبها بعد تغلبه على كوت ديفوار في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف، وأحرز ثنائية الفراعنة كريم العراقي ورمضان صبحي.
ويدخل منتخب مصر الأول، معسكرا خلال شهر مارس المقبل، استعدادا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.
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