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خاص.. طارق حامد قبل التجديد للزمالك: عايز فلوسي اللي عليكم كاش

03:12 م | الخميس 28 نوفمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. طارق حامد قبل التجديد للزمالك: عايز فلوسي اللي عليكم كاش

طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن طارق حامد لاعب وسط الفريق رحب بتمديد تعاقده مع النادي، إلا أنه اشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال المصدر، في تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب له مستحقات مالية متأخرة واشترط الحصول عليها كاش، وأبلغ إدارة الزمالك بذلك كما أنه يرفض بند نسبة المشاركة.

وينتظر طارق حامد لاعب وسط الفريق، تعديل عقده خلال الأيام المقبلة، بناء على الوعود التي تلقاها من قبل رئيس الزمالك، ونجله أمير المشرف العام على فريق الكرة.

كان مجلس إدارة النادي، هدد اللاعب قبل السفر إلى الكونغو، في خطاب رسمي بالشطب في حال تخلفه عن السفر مع الفريق، في الوقت الذي هاجمه فيه رئيس الأبيض بشدة واتهمه بالتمرد والغياب عن مواجهة إنبي والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة بمسابقة الدوري، وهو ما نفاه اللاعب، مؤكدا أنه يعاني من الإصابة وهي ما جعلته يغيب عن المباراة، حيث يعاني من آلام في الظهر.

ويستعد فريق الكرة الأول في القلعة البيضاء لمواجهة مازيمبي، السبت المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما وضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، قائمة من المحظورات على لاعبيه حيث طالبهم بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، وعدم السهر داخل الغرف في فندق الإقامة، وألا يقعوا فريسة سهلة لاستفزازات الجماهير الأفريقية.

كما فرض رئيس البعثة حمادة أنور السرية التامة على تحركات البعثة طوال فترة وجودها في الكونغو، وإبعاد الإعلاميين عن مكان الإقامة، والتشديد على جعل تدريبات الفريق سرية خوفا من وجود الجهاز الفني للفريق المنافس.

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