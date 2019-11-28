التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم.. واجتماعات منفردة لفايلر مع اللاعبين

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فايلر وسيد عبد الحفيظ
ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء عدة تغييرات في تشكيل وطريقة لعب الفريق في مباراة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها غدا، على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحدد السويسري رينيه فايلر مران، اليوم، سري للغاية على ملعب رادس بتونس؛ لوضع بعض الجمل التكتيكية الهامة أمام اللاعبين وتنفيذها في المران الرئيسي، مساء اليوم.
ويفاضل السويسري بين أكثر من تغيير سيطرأ على تشكيل الفريق، ومنها عودة أحمد فتحي لمركز الظهير الايمن والدفع بياسر إبراهيم على حساب رامي ربيعة.
وعلم "الوطن سبورت" أن التشكيل الأقرب الذي سيخوض الأهلي به مباراة الغد سيكون كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
وفي الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول.
وفي خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان.
وفي الهجوم: جونيور أجايي.
ويعقد السويسري فايلر عددا من الاجتماعات المنفردة مع اللاعبين لتوضبح بعض التكليفات المهمة للاعبين في ضوء تغيير طريقة اللعب المتوقعة أمام النجم الساحلي، كما يعقد الجهاز الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، مساء اليوم، داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة التونسية.
وتشهد المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم الساحلي، وعرض مجموعة من اللقطات المجمعة للفريق المنافس، بعد رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه، طوال الأيام الماضية.
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