«فايلر وجاريدو» وجها لوجه في موقعة الأهلي والنجم الليلة

يخوض الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، اختباراً صعباً، عندما يحل ضيفاً على فريق النجم الساحلى التونسى، فى افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب رادس، بحضور 30 ألف مشجع تونسى بعد موافقة الجهات التونسية.

يدخل الأهلى مباراة اليوم، وهدفه تحقيق الفوز فى ظل الاستقرار الذى يعيشه الفريق فى الفترة الأخيرة، بجانب جاهزية اللاعبين فنياً ونفسياً بعد الفوز الكبير على الجونة فى المباراة الأخيرة برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الفريق الأحمر فى مباراة اليوم الرباعى حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية، فى الوقت الذى ضم الجهاز الفنى 22 لاعباً للمباراة، هم من خاض بهم مباراة الجونة الأخيرة التى أقيمت الاثنين الماضى فى بطولة الدورى، وتصدر بها بطولة الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة، فى الوقت الذى تعرض رامى ربيعة لإصابة خلال مران الفريق فى الساعات الأخيرة، قبل أن يشارك في مران الفريق الأخير أمس الخميس على استاد رادس.

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وتعد مباراة اليوم أقوى وأصعب اختبار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد، الذى يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، خاصة بعد الأداء الرائع الذى ظهر عليه الفريق تحت إدارته وتحقيق سبعة انتصارات متتالية منذ توليه المسئولية الفنية، منها الفوز على الغريم التقليدى الزمالك، والتتويج بلقب السوبر المحلى.

وعكف المدرب السويسرى خلال الفترة الماضية على دراسة بطل تونس، لتحديد طريقة لعبه ونقاط القوة والضعف فيه وأبرز لاعبيه، ووضح من خلال مشاهدته قوة الفريق التونسى على أرضه ووسط جماهيره، بجانب قوة لاعبيه البدنية الواضحة، فضلاً عن اهتمام الإسبانى جاريدو الأساسى باللياقة البدنية، وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الفريق التونسى.

واستقر «فايلر» على الخطة التى سيخوض بها مباراة اليوم، والتى ستأتى هجومية فى المقام الأول، وتعتمد على أهمية فرض طريقة اللعب على المنافس، والتحكم فى سير المباراة، واستغلال اهتزاز النتائج فى الفترة الحالية، بجانب اللعب من لمسة واحدة والابتعاد عن الالتحامات بسبب قوة لاعبى النجم خشية الإصابات.

ومن خلال التدريبات الأخيرة فى تونس، ظهرت ملامح تشكيل الفريق لمباراة اليوم، حيث يعود رمضان صبحى للمشاركة من بداية اللقاء، فى الوقت الذى لم يحسم المدير الفنى موقف المالى أليو ديانج، وينتظر أن يخوض «فايلر» مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع، الرباعى أيمن أشرف ورامى ربيعة (ياسر إبراهيم) وعلى معلول ومحمد هانى، وفى الوسط عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة (أليو ديانج) ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحى، وفى الهجوم جونيور أجايى.

على الجانب الآخر، يدخل النجم الساحلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، مباراة اليوم بحثاً عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى المجموعة، خاصة فى ظل صعوبة المجموعة التى يوجد فيها ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وقام المدرب الإسبانى بعمل التدريب على فترتين الأربعاء الماضى، صباحاً ومساءً، حيث ركز فى التدريب الصباحى على رفع معدل اللياقة البدنية، والتدريب المسائى على الجانب الفنى والخططى، فى محاولة لتجهيز اللاعبين، وشارك فى التدريبات الجزائرى سليم بوخنشوش بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض فى مباراة اتحاد بن قردان وإعلان جاهزيته للمباراة، ويواجه «جاريدو» أزمة فى الدفاع لإيجاد بديل المدافع صدام بن عزيزة الذى سيغيب لحصوله على بطاقة حمراء، فى الوقت الذى لن يلحق محمد بن عمر بسبب عودته قبل فترة قليلة من إصابة بالرباط الصليبى.

وأكد «جاريدو» أن فريقه على أتم الاستعداد، رغم بعض الغيابات، مؤكداً أنه يعرف الأهلى جيداً وأنه يمتلك لاعبين مهاريين وأصحاب خبرة فى أفريقيا، مشيراً إلى أن فريقه أيضاً يتمتع بعناصر مميزة تمتلك إمكانيات فنية وخبرات كبيرة، وجاهز للفوز لإسعاد الجماهير التونسية.