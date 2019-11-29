الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباريات الأهلي والزمالك بالكأس

وافقت الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع في مباراتي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتلقى اتحاد الكرة إخطارا رسميا من الأمن بهذا الأمر.

ويلتقي الأهلي مع بني سويف الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر، على أن يلتقي الزمالك مع الشرقية الأربعاء المقبل، بالدور نفسه.

جدير بالذكر، أنه كان يوجد قرار أمني بلعب مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جماهير، وبعد المفاوضات الأمنية ونجاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي استضافتها مصر مؤخرا وتوج الفراعنة بلقبها، وحضور الجماهير في استاد القاهرة بأكثر من 75 ألف مشجع.

ووافقت الجهات الأمنية على تواجد الجماهير فى مباريات الكأس، مثلما كانت هناك موافقة مسبقة على حضور 5 آلاف لجميع مباريات الدوري تزيد تدريجيا بناء على التنسيق بين اتحاد الكرة والجهات المسؤولة.