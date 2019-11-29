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عاجل.. فايلر يجري تعديلا في تشكيل الأهلي.. فتحي أساسيًا وهاني يعود لدكة البدلاء

08:15 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. فايلر يجري تعديلا في تشكيل الأهلي.. فتحي أساسيًا وهاني يعود لدكة البدلاء

أحمد فتحي

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أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديلا في تشكيل الأهلي في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق مواجهة النجم الساحلي.

وجاء التعديل بالدفع بأحمد فتحي أساسيًا بينما عاد محمد هاني إلى دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي بعد التعديل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.

خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

وضم فايلر على دكة البدلاء كلا من شريف إكرامي، محمد هاني، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، أحمد الشيخ، أزارو وحسام عاشور.

بينما استبعد المدرب السويسري من القائمة كلا من على لطفي، جيرالدو، مروان محسن ومحمود وحيد.

تشكيل النجم الساحلي لمواجهة الأهلي

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بحضور 30 ألف مشجع وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع : كوناتي، عمار الجمل، بن وناس، زياد بو غطاس، وجدي كشريدة.

خط الوسط : ياسين الشيخاوي، ماهر الحناشي، مالك بعيو، محمد المثناثي.

خط الهجوم : أنيس سيلتو.

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