عاجل.. النجم يتقدم بالهدف الأول على الأهلي

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النجم الساحلي
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي على ضيفه الأهلي، بالهدف الأول، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ستاد رادس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وجاء الهدف الأول للنجم الساحلي وهدف التقدم عن طريق اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50، بعد تمريرة رائعة من محمد المثناني، لتصل للشيخاوي، الذي تواجد داخل منطقة جزاء واستقبل الكرة وسددها على يمين الشناوي.
وبدأ النجم الساحلي بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بتشكيل مكون من: أشرف كرير، كوناتي، عمار الجمل، بن وناس، زياد بو غطاس، وجدي كشريدة، ياسين الشيخاوي، ماهر الحناشي، مالك بعيو، محمد المثناثي، أنيس سيلتو.
بينما بدأ الأهلي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.
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