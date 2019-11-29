30 دقيقة.. خطورة للنجم ودخول محمد هاني بديلا لوليد سليمان في صفوف الأهلي

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي ضد مضيفه النجم الرياضي الساحلي، على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسيطر التعادل السلبي على المباراة.

وبدأ الأهلي المباراة بمحاولات هجومية قليلة عبر الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول ورمضان صبحي، لكن النجم استطاع إيقاف خطورة الأهلي بواسطة الظهير الدولي وجدي كشريدة.

وتعرض عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة في الدقيقة 3 بعد التحام عنيف من لاعب وسط النجم، لكنه تلقى العلاج وأكمل اللقاء بصورة عادية.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الميدان، حيث شهدت المباراة العديد من التمريرات الخاطئة بفضل قوة دفاع الفريقين، وتسرع لاعبي الوسط والهجوم.

واعتمد النجم الساحلي على الثلاثي ياسين الشيخاوي وماهر الحناشي، بالإضافة إلى أنيس سيلتو لمحاولة تشكيل خطورة على دفاع الأهلي، ونجح ماهر الحناشي في الهروب من دفاع الأهلي، لكن أيمن أشرف حاول إعاقته، ليحتسب الحكم خطأ لصالح النجم، ويقوم بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13، وبدأت المناوشات بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ودكة بدلاء النجم الساحلي.

وعاني الأهلي عقب طرد أيمن أشرف، حيث سيطر النجم على اللعب وبدأ الدخول في أجواء المباراة، وأهدر اللاعب ياسين الشيخاوي فرصة التقدم لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 17، بعدما انفرد بمرمى الحارس محمد الشناوي، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

واخترق محمد المثناثي دفاع الأهلي في الدقيقة 25 بعد تمريرات بين لاعبي النجم في الجبهة اليسرى، ليسدد تسديدة ضعيفة أمسكها الشناوي بسهولة، وتحصل مرتضى بن وناس، مدافع النجم على البطاقة الصفراء عقب تدخل عنيف على رمضان صبحي.

ودفع فايلر باللاعب محمد هاني، بدلاً من وليد سليمان، لتعويض طرد أيمن أشرف، وتنظيم دفاع الشياطين الحمر.