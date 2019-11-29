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في شوط الأزمات.. الأهلي يحافظ على التعادل السلبي أمام النجم

09:49 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
في شوط الأزمات.. الأهلي يحافظ على التعادل السلبي أمام النجم

الأهلي والنجم الساحلي

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أنهى الأهلي شوط المباراة الأول أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بمحاولات هجومية عن طريق معلول ورمضان صبحي، لكن وجدي كشريدة الظهير الدولي لمنتخب تونس استطاع الحد من خطورة هذه الجبهة للأهلي.

وتعرض عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة في بداية اللقاء بعد التحام عنيف من لاعب وسط النجم، لكنه تلقى العلاج وأكمل اللقاء بصورة عادية.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الميدان، حيث شهدت المباراة العديد من التمريرات الخاطئة بفضل قوة دفاع الفريقين، وتسرع لاعبي الوسط والهجوم.

واعتمد النجم الساحلي على الثلاثي ياسين الشيخاوي وماهر الحناشي، بالإضافة إلى أنيس سيلتو لمحاولة تشكيل خطورة على دفاع الأهلي، ونجح ماهر الحناشي في الهروب من دفاع الأهلي، لكن أيمن أشرف حاول إعاقته، ليحتسب الحكم خطأ لصالح النجم، ويقوم بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13، وبدأت المناوشات بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ودكة بدلاء النجم الساحلي.

وعاني الأهلي عقب طرد أيمن أشرف، حيث سيطر النجم على اللعب وبدأ الدخول في أجواء المباراة، وأهدر اللاعب ياسين الشيخاوي فرصة التقدم لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 17، بعدما انفرد بمرمى الحارس محمد الشناوي، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

واخترق لاعب الوسط محمد المثناثي دفاع الأهلي في الدقيقة 25، بعد تمريرات متبادلة مع الظهير الأيسر لكنه سدد كرة ضعيفة في يد محمد الشناوي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه مرتضى بن وناس، مدافع النجم عقب التحام عنيف على رمضان صبحي.

ودفع فايلر بالظهير الأيمن محمد هاني، بدلاً من وليد سليمان، لتعويض طرد المدافع أيمن أشرف، وتنظيم دفاع الشياطين الحمر.

وأجرى فايلر تبديلات تكتيكية داخل الملعب، حيث دفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ليعود أحمد فتحي لشغل مركز قلب الدفاع بعد طرد أيمن أشرف، وعاد محمد مجدي "أفشة" لوسط الملعب بجوار عمرو السولية، ويعتمد على الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات خلف المهاجم الوحيد جونيور أجايي.

وشهد الشوط الأول العديد من المناوشات بين الفريقين، وتحصل النيجيري جونيور أجايي على إنذار مع نهاية الشوط الأول بعد التحام عنيف مع مالك بعيو.

واستطاع الأهلي الخروج بالتعادل السلبي من الشوط الأول، وامتصاص حماس لاعبي النجم، ورغبتهم في استغلال النقص العددي في صفوف الأهلي.

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