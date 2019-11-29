75 دقيقة.. تبديلات اضطرارية للفريقين والنجم يحافظ على تقدمه أمام الأهلي

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مباراة النجم الساحلي والأهلي
مرت 75 دقيقة من زمن مباراة النجم الرياضي الساحلي ضد ضيفه الأهلي المصري، على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومازال النجم الساحلي متقدماً بهدف دون رد.
ويتقدم النجم الساحلي في الشوط الثاني حتى الآن، بهدف لاعبه صاحب الخبرات الكبيرة ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50، من صناعة زميله محمد المثناني.
وتعرض علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي للإصابة في العضلة الضامة، ولم يستطع إكمال المباراة، ليدفع فايلر بلاعب الوسط المالي أليو ديانج بدلاً منه في الدقيقة 68 من زمن المباراة، لتزداد معاناة الأهلي الذي يلعب منقوصاً منذ الدقيقة 13، بعد طرد المدافع أيمن أشرف.
وكاد جونيور أجايي أن يتعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 69 لكن رأسيته كانت ضعيفة، ليمسكها الحارس.
وخرج اللاعب ياسين الشيخاوي صاحب الهدف الأول من المباراة بعد تعرضه لشد عضلي، ليدفع جاريدو باللاعب حازم حاج حسن، بدلاً منه في الدقيقة 71.
وكان جاريدو قد دفع بالمهاجم كريم لعريبي بدلاً من أنيس سلتو، في تبديل أول للفريق التونسي مع بداية الشوط الثاني، لتنشيط هجوم الفريق التونسي من أجل إحراز هدف التقدم، وهو ما نجح فيه بعد ذلك عن طريق الشيخاوي، ويسيطر الفريق التونسي على أحداث اللقاء، وسط محاولات قليلة من الأهلي لخطف هدف التعادل والعودة في المباراة.
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